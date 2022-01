Indira Lepage (TC Orscamp) wint enkel- en dubbelspel in Iran

De 15-jarige Indira Lepage (ITF junior 651) schreef het ITF-juniorentornooi van Kish Island in Iran (Grade 4) op haar naam. Zij is afkomstig uit Sint-Martens-Latem, maar wordt in TC Orscamp in Oostkamp gecoacht door César Coutinho.

Samen met Wim Barbier van de vzw Crosscourt biedt hij een breder spectrum van lessen aan. Op termijn is het de bedoeling dat de CC Tennis Performance Academie in TC Orscamp een gereputeerde West-Vlaamse tennisacademie is.

In de finale versloeg Indira Lepage de Turkse Nisan Can (ITF 1606) met 6-2 en 6-4. Voor Lepage is het de tweede titel op het ITF-juniorencircuit. Vorig jaar in september was ze ook al eens de beste in Beiroet (Grade 5). Het was toen de eerste keer dat Indira zo ver naar het buitenland trok om een tornooi te spelen.

Het ITF Junior Circuit is het hoogste niveau voor een competitie voor tennissers wereldwijd onder de 18 jaar.

Ook in het dubbelspel mocht Lepage, aan de zijde van de Tunesische Rahma Jendoubi (ITF junior 802), vieren in Iran. Ze wonnen de finale met 6-1 en 6-2 tegen thuisspeelster Dorsa Cheraghi (ITF junior 483) en de Turkse Melisa Ugur (ITF junior 1219). (ACR)