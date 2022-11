In Roeselare staan zondag EK-tickets op het spel voor Belgische veldlooptoppers

Zondag staat in Roeselare de derde manche van de CrossCup op het menu, en die geldt meteen ook als selectiewedstrijd voor het EK veldlopen op 11 december in Turijn. Voor het eerst zijn de nieuwe selectiecriteria van toepassing, die Belgian Athletics invoerde na het tumult en de rechtszaak die volgde op de selectie van vorig jaar.

Vorig jaar werd geen enkele Belgische vrouw aangeduid voor het EK veldlopen in Dublin. Daarop stapten Nina Lauwaert en Lisa Rooms naar de rechter. Ze kregen gelijk, maar het was te laat om hen nog in te schrijven. Ze zorgden wel voor nieuwe selectiecriteria. De winnaar in elke categorie is vanaf nu zeker van een EK-selectie.

Als er aan nog twee bijkomende voorwaarden voldaan wordt, dan stuurt Belgian Athletics een volwaardige ploeg van vier atleten: minstens één atleet moet zich afgelopen zomer in de Europese top 35 van een afstandsnummer hebben geklasseerd én het nummer vier in de wedstrijd moet binnen een beperkte marge van de winnaar finishen. Bij de vrouwen gaat het om 55 seconden, bij de mannen om 40 seconden. CrossCup-organisator Jos Van Roy paste alvast zijn parcours aan. “Door er een modderstrook uit te halen, hoop ik dat de tijdsverschillen kleiner zijn en er meer kans is op volwaardige ploegen in Turijn”, zegt hij.

Mieke Gorissen is favoriete bij de vrouwen. Hanne Verbruggen, Eline Dalemans en Lisa Rooms gelden als outsiders. Bij de mannen delen Michael Somers en Isaac Kimeli de favorietenrol. Zij moeten vooral weerwerk verwachten van John Heymans, Robin Hendrix en Nicolaï Saké.

Op de korte cross wordt er gestreden om plaatsjes in de Mixed Relay op het EK, waarbij twee vrouwen en twee mannen ieder 1.500 meter afwerken. De top drie per geslacht van in Roeselare mag mee, waarbij de derde als reserve wordt aangeduid. De voorwaarde voor selectie is dat minstens één van de zes atleten in kwestie zich afgelopen zomer in de Europese top 35 op de halve fond klasseerde. Bij de vrouwen lijken vooral Vanessa Scaunet, Jenna Wyns, Lotte Scheldeman en Mariska Parewyck in aanmerking te komen. Bij de mannen zijn Ruben Verheyden, Stijn Baeten en Maxime Delvoie de favorieten.