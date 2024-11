Imani (15) uit De Haan schittert op internationaal danspodium in Servië

Imani Depauw (15) zat dinsdagavond op het vliegtuig naar Belgrado om er de komende dagen deel te nemen aan het World Championship Stage dance in Servië. De Haanse zal er onder de vleugels van Danssport Vlaanderen solo dansen in de categorie ‘junior’, en maakt daarnaast ook deel uit van het team van de Oostendse dansschool FAVOR’ite Dancespot onder leiding van Jolien Gunst.

Het dansen heeft er altijd in gezeten bij Imani. Als kleutertje startte ze in De Haan met balletlessen, later verkende ze grotere dansscholen en stijlen zoals streetdance, modern, commercial en jazz.

“Net voor corona waagde ik mij aan een eerste auditie voor een wedstrijdteam. Hiermee was ik gelanceerd naar de competitie. Om zoveel mogelijk ervaring op te doen en feedback te kunnen krijgen van een professionele jury, ging ik proeven van verschillende wedstrijdcircuits en de jaren erna deed ik ook weer mee aan audities. Met het huidige juniorenteam werden we Vlaams én Belgisch kampioen 2024”, klinkt het trots.

Met haar solo dans mag Imani nu alles geven op de dansvloer in Servië. “Dansen is mijn hele leven”, glimlacht Imani, “ik sta bij wijze van spreken op mijn tippen aan de frigo met één been op het aanrecht.”

Toekomst

Naast het dagelijkse danspakket volgt ze Latijn-wiskunde in De Frères in Brugge. “Een leuke school, die mijn sportambities mee faciliteert”, zegt Imani, die in de vrije tijd die haar nog rest ook nog in de KSA zit. Haar toekomstdromen?

“Ik hoop als danseres door te groeien naar grotere podia, maar trainer/coach worden en choreografieën maken lijkt me ook wel een fijne uitdaging voor later. Ik kijk erg op naar mijn choreografen”, klinkt het.

Het wereldkampioenschap vindt van 28 november tot 1 december plaats in de Spens Arena in Novi Sad, een zeventigtal kilometer van de hoofdstad Belgrado.

Meer info vind je op de website www.dancenation.be/wdsf-world-championship-stage-dance.html

(WK)