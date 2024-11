Ilyas Viaene maakt deel uit van de nationale U18 waterpoloploeg: “Dat ik linkshandig ben, is voordeel”

Ilyas Viaene was vorig weekend met de Belgische U18 waterpoloploeg te gast in het Tsjechische Brno voor deelname aan de EU Nations Cup. “Een eerste keer tegen andere landen uitkomen, was een unieke ervaring.”

België kwam op dat internationaal tornooi met tien verschillende landen uit in groep B uit en verloor van Oekraïne (14-12) en Slovakije (10-13) en won tegen Estland (23-1) en Groot-Brittannië (10-7). Maandag werd voor de vijfde plaats gestreden tegen het gastland Tsjechië.

Eerste test

“Dit tornooi was voor ons als ploeg een eerste test, in voorbereiding van het Europees kampioenschap. Mijn selectie heb ik mede te danken aan mijn goede prestaties en ik ben linkshandig, wat in onze sport niet zoveel voorkomt”, vertelt Ilyas. “Het is een voordeel omdat niet elke ploeg een linkshandige heeft waardoor wij soms voordeliger uitkomen langs beide flanken. Verder ben ik elke wedstrijd gemotiveerd en wil ik zoveel mogelijk mijn team steunen.”

“Ik ben wat nerveus gestart, maar nu gaat het week na week beter”

Ilyas Viaene (16) maakt deel uit van een groep jongens en meisjes van de Royal Ostend Swimming Club (ROSC) die Edupolo volgen in de Athena campus Pegasus in Oostende. Dat project voorziet naast de clubtraining in nog meer waterpolo-opleiding. Dit zorgt voor een extra motivatie. De Oostendenaar speelde vorig seizoen reeds mee met de eerste ploeg van ROSC waarmee hij de promotie naar de Super League maakte. Zaterdag 2 november maken zij de verplaatsing naar Eeklo. “Het hoogste niveau in ons land bevalt mij wel. Ik ben wat nerveus gestart, alsook wat onzeker. Nu gaat het week na week beter. Er wordt uiteraard veel sneller gespeeld, en dat blijft een aanpassing. We hebben een zeer jonge ploeg. Het is nu aan ons om zoveel mogelijk ervaring op te doen. Dat is ook wat onze coach Koenraad Vandaele ons steeds meegeeft. Mijn doel is nu in de eerste plaats tonen wat ik kan en groeien in mijn sport. Misschien komt er later ooit wel eens de vraag of ik nog hogerop of in het buitenland wil spelen.”