“Ik droom van het wereldkampioenschap”: Yarrick Parmentier (14) verkozen tot beloftevolle jongere

De 14-jarige Yarrick Parmentier is verkozen tot beloftevolle jongere van Menen. Hij is aangesloten bij karateclub Okinawa Geluwe die 70 leden telt.

Yarrick kreeg karate met de paplepel mee van zijn mama Maaike Desnoeck. De knalprestaties volgden voor de student wetenschappen aan de Sint-Jorisschool in Menen al vlug. Na de Belgische titel vorig jaar in Geluwe, volgden de Engelse titel en werd hij vice-Europees kampioen. “In het Hongaarse Debrecen werd ik in april vice-Europees kampioen”, glundert Yarrick, al tien jaar bezig met zijn favoriete sport. “Een prestatie waar ik toch heel trots op mag zijn. Een maand eerder werd ik op de Legends open kampioen van Engeland, een wedstrijd waar we jaarlijks met karateclub Okinawa Geluwe naartoe gaan. Ook daar ben ik heel fier op. Daar doe je het toch voor, hé.” (lacht)

Coach als voorbeeld

“Toen ik aan deze kampioenschappen deelnam, wist ik dat ik, mits een goeie dag, kampioen kon worden. Twee maanden voor een kampioenschap worden de trainingen opgedreven: twee keer per week en soms nog een extra uurtje personal training bij mijn coach Jethro Trappeniers. Daar doe ik Core, snelheid en krachttraining. Mijn coach is dan ook mijn grote voorbeeld. In hem heb ik alle vertrouwen om me succesvol doorheen mijn carrière te loodsen.”

“Al van in het begin zag je dat Yarrick spelenderwijs progressie maakte”

“Yarrick heeft het potentieel om een goeie te worden”, vertelt Jethro, zijn trainer en voorzitter van karateclub Okinawa Geluwe. “Hij staat heel goed zijn mannetje en heeft technische aanleg. Al van in het begin zag je dat hij spelenderwijs progressie maakte. Hij is dan ook een van de smaakmakers van de club die in 1996 opgericht is door mezelf en mijn ouders Serge Trappeniers en Ingrid Deseyn, die trouwens ook nog altijd actief zijn bij de club. We bouwden ondertussen een mooie reputatie op met acht leden die een vaste waarde bij de nationale ploeg zijn, waarvan ik selectieheer ben. Zelf werd ik negen keer Belgisch kampioen, drie keer Europees kampioen, wereldkampioen en militair kampioen. Aan de top geraken vergt veel bloed, zweet en tranen. Yarrick kan door hard werken een grote worden.”

WK in 2026

“Ik droom ervan om naar het wereldkampioenschap jeugd in Japan te gaan in 2026”, pikt Yarrick opnieuw in. “Daar wil ik naartoe werken. De Belgen, maar ook de Denen vallen meestal op een WK en EK in de prijzen. We hebben dan ook een goede reputatie.”

“Naast karate, dat toch flink wat van mijn vrije tijd vergt, speel ik af en toe wel eens darts. Dat doe ik eveneens met veel plezier. Ik volg de JDC-trainingen bij Dartshop Vanhee op woensdag. Daar krijg ik training van Nico Odent. Luke Littler en Dimitri Vandenberghe zijn mijn grote idolen. Ik oefen thuis twee keer en daarnaast dus nog eens de JDC-trainingen. Ik gooide al enkele keren een 180. Ook Country Dance is iets wat ik iedere week op vrijdag in het Dorpshuis in Rekkem doe. Mijn dagen zijn dus goed gevuld. Wat ik later wil worden? Alvast iets in de richting van wetenschappen. Al weet ik nog niet precies wat”, besluit Yarrick Parmentier.