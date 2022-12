Heren HBC Izegem boeken zesde zege op rij: “Er heerst een gevoel van zelfvertrouwen”

HBC Izegem boekte zaterdag haar zesde overwinning op rij in eerste nationale. Na de moeilijkere seizoenstart, komt Izegem opnieuw aansluiten bij de top van het klassement. Volgende week staat de gekende Swarming Derby in en tegen Kortrijk op het programma.

Na een knokpartij van jewelste hielden de heren zaterdag de 2 punten thuis tegen runner-up Kreasa Houthalen (22-20). Daarmee doet HBC Izegem weer helemaal mee in eerste nationale.

“We hadden de stijging in het klassement gehoopt maar niet op gerekend”, opent de 22-jarige pivot Robin Samyn. “Er was een probleem binnen het team dat niet te benoemen was en dat maakte ons onzeker en wat machteloos. We hadden de grinta niet meer die we een jaar ervoor wel hadden. Het probleem schakelde om sinds de komst van de nieuwe trainer, denk ik.”

“Het voelt zeer fijn aan om deze resultaten te kunnen neerzetten met de groep. Nu heerst er een gevoel van zelfvertrouwen en zin om deze trend verder te zetten in de competitie, om te zorgen dat we onze slechte start van de competitie kunnen recht zetten.”

Onszelf terugvinden

“Binnen dit seizoen hoop ik onze ploeg op een goed niveau te zien. Dit ongeacht de resultaten, het is belangrijk dat we onszelf terugvinden na de mindere periode die we achter de rug hebben. We moeten opnieuw met zelfvertrouwen, grinta en zin spelen zoals het hoort. We hebben de laatste wedstrijd getoond dat we het nog steeds kunnen en in ons hebben. En dat is een positief teken.”

“Volgende week tegen Kortrijk zal een derby van formaat worden. Enerzijds door de ranking in het klassement. We hebben evenveel punten op dit moment dus kan dit een serieuze verschuiving geven naar posities toe voor het einde van het jaar. Anderzijds is het altijd een spannende wedstrijd tussen Kortrijk en Izegem. Beide ploegen maken kans op de zege, maar ik heb er alvast vertrouwen in! Het zal niet evident worden maar we zullen er alles aan doen om de punten mee te nemen naar huis en die zevende zege op rij te verwezenlijken. Om het nieuwe jaar te starten met een goed gevoel is het natuurlijk fijn om te eindigen met een overwinning. We sluiten al af met een goed gevoel vanwege de voorgaande wedstrijden, maar dit zou de kers op de taart zijn om de verdiende pauze in te gaan. We zijn er klaar voor. Het belooft een klepper te worden!” (RV)