Henk Blauwblomme neemt deel aan BK driebanden: “Beter doen dan vorig jaar”

Het casinogebouw van Blankenberge vormt vanaf zondag 5 januari een week lang het strijdtoneel voor het BK Biljart Multidisciplines van de Koninklijke Belgische Biljartbond (KBBB). De meeste aandacht gaat naar het driebanden, met onder andere Henk Blauwblomme.

23 jaar nadat zijn grootvader Raymond zijn 24ste en laatste Belgische titel behaalde, kon Peter Ceulemans vorig jaar zelf een eerste keer triomferen op het BK driebanden. Hij versloeg in de finale Roland Forthomme, die eerder had afgerekend met Eddy Merckx. Deze elfvoudige kampioen had het voordien in de achtste finales niet gemakkelijk tegen Henk Blauwblomme. “Ik werd toen nipt uitgeschakeld, op een millimeter”, herinnert de 54-jarige Waregemnaar zich, die als kok werkzaam is in het VTI. “Dit jaar wil ik minstens even goed of zelfs beter doen. De vorm zit goed. Dat blijkt uit mijn laatste wedstrijden.”

In de voorafgaande groepsfase komt Henk uit tegen Martin Spoormans (BC Biljart Express), Bart Ceulemans en Marco Janssen (BC Mister 100 Lier) “Uiteraard ken ik die spelers. Martin is iets ouder, maar kan in sommige partijen nog vrij gevaarlijk uit de hoek komen. Hij is al zijn hele leven een ereklasser. Bart wisselt goede met iets mindere wedstrijden af. Ik maak wel kans tegen hem, net als tegen Marco. Al is het een tijdje geleden dat ik tegen hem gespeeld heb. Het zijn allen goede tegenstanders. Op papier is Marco wellicht de minste van ons vier. Bart en Marco zijn van dezelfde club en staan daarom in hun eerste wedstrijd tegenover elkaar.”

Peter Ceulemans

Nog van dezelfde club en in dezelfde poule: Ronny Brandts en Philippe Vandendriessche van Koninklijke Kortrijkse BC. Henk Blauwblomme komt op het hoogste niveau in ons land uit voor de Koninklijke Brugse Biljartclub. Hij is meer verdedigend als speler. Als hij denkt dat hij zijn stoot niet haalt, zal hij ervoor zorgen dat zijn tegenstander dat ook niet kan. “Ik zou in mijn poule liefst als eerste eindigen. Zo vermijd ik Peter Ceulemans als winnaar van een andere poule. (ACR)