Heel wat topkampen op twaalfde Ingelmunsterse Boksgala

Vader en zoon Marnix en Wouter Dujardin én Peter Kerkhof van WPM Promotions zijn op zaterdag 1 februari aan hun 12de boksgala toe in de sporthal in Ingelmunster. Met 5 profkampen waaronder het Belgische Kampioenschap bij de welters tussen Oostendenaar Lirion Fazliu en Anthony Loffet uit Verviers. Daarnaast boksen ook nog onze Olympische trots Oshin Derieuw, Meriton Karaxha, Leonardo Strynckx en Angelo Turco.

“We zijn erin geslaagd om opnieuw 5 evenwichtige profkampen samen te stellen met van de beste boksers uit ons land en Frankrijk”, zeggen Marnix en Wouter Dujardin. Voor het Belgisch kampioenschap bij de welters neemt Oostendenaar Liridon Fazliu (34) van sponsor Alain Delanghe het op tegen de regerende Belgische kampioen Anthony Loffet (27). Liridon won 11 van zijn 14 kampen, Anthony Loffet ondanks zijn jongere leeftijd 12 van zijn 16 kampen. Die laatste bokste al voor de Benelux- en de WBC Youth-titel. Het wordt ongetwijfeld een boeiende titelkamp.”

Oshin even weer prof

Oshin Derieuw, die de eerste Belgische vrouw was die op de Olympische Spelen bokste, staat in Ingelmunster in de ring als elite-bokser tegen de Marokkaanse Mahjouba Oubtil (11 kampen, 5 gewonnen) die voor zowel de WBC Mediterrranean als de WBC Intercontinental titel bokste. Oshin deed 19 kampen en won ze allemaal en heeft een indrukwekkend palmares: WBF Internationaal en Intercontinentaal titel, 2 keer WBF wereldkampioen, Europees kampioen en IBO Internationaal kampioen. Die laatste titel behaalde ze in 2022 in Ingelmunster, een kamp die trouwens in ons land als de beste kamp van 2022 uitgeroepen werd. Oshin won ook 2 keer na elkaar de Gouden Handschoen als beste Belgische vrouwelijke bokser. Opnieuw een topkamp! Oshin heeft nog altijd een contract bij Sport Vlaanderen en bokst dit jaar als amateur op de wereldkampioenschappen in Servië.

Goede voorbereiding

Meriton Karaxha (30) uit Sint-Niklaas, poulain van Michel Van Den Brande van Kontrimmo en nu ook van Didier Deylgat en Isabel Joseph van Salons Ten Bogaerde in Kortemark, zei vorig jaar nog dat zijn kamp in Ingelmunster zijn laatste kamp in België was. “Maar voor Marnix en Wouter Dujardin en Peter Kerkhof maak ik graag een uitzondering”, zegt hij. “Ik moest normaal in februari boksen voor de IBO-wereldtitel, maar dat zal nu op 1 maart zijn in Bulgarije. De kamp in Ingelmunster tegen de Fransman Younes Mehidi is een goede voorbereiding op die wereldtitelkamp.”

Meriton bokste 44 kampen en won er 34 en bokste 4 keer gelijk. Hij was al Benelux-kampioen, WBF en IBO-wereldkampioen. Younes Mehidi (23) uit de club van Oshin in Hénin-Beaumont, bokste 15 partijen waarvan hij er 8 won. Voor Meriton toch geen kat(je) om zonder handschoenen aan te pakken.”

Leonardo Strynckx is tegen aan zijn 12de profkamp toe tegen de Noord-Fransman Djamal Hadjab die zijn 7 profkampen won. Zeker een serieuze test voor beide boksers en zeker voor Leonardo die nu bij BC Bufi traint en niet meer bij BTH. De 5de profkamp is er eentje tussen Angelo Turco en Anthony Deloffre uit het Franse Hénin-Beaumont die in oktober nog voor de Franse titel bokste en dat wil toch al wat zeggen.

“We hebben ook nog 5 amateurkampen met vooral boksers uit onze West-Vlaamse clubs.: Agnes Vandeveire (BC Monteyne) versus Remke De Maere (BT Sharks), Tommy Matton (Respect Lauwe) versus Natan Dubuisson (BC Mons), Tjardo Vanhuysse (BC Brugge) versus Bepe Aboka Serrais (BC Bredene), Dwight Deittenaere (Respect Lauwe) versus Jesn Vanglabeke (BC Monteyne) en Wesley Vandeveire (BC Monteyne) versus Renzo Dequidt (BC Poperinge).

Praktisch

Het 12de boksgala heeft plaats in de sporthal in de Bollewerpstraat 92 A in Ingelmunster. Deuren open om 18.30 uur, eerste kamp om 19.45 uur. De weging van de eliteboksers heeft plaats op vrijdag 31 januari om 18 uur in café Den Ondank in de Lendeleedsestraat 26 in Izegem. Voor het boksgala zijn alleen nog staanplaatsen te verkrijgen: 25 euro in voorverkoop, 30 euro aan de deur. Je kan ze bestellen in café Riva in de Gravinnestraat in Ingelmunster en in café Den Ondank in Izegem.