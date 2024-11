HC Thor staat foutloos op kop

De mannenploeg van Handbalclub Thor maakte na één seizoen in Liga 3 een terugkeer naar de regiocompetitie Oost-West. Na vier speeldagen staat de kustploeg ongeslagen op kop. Met de promotie als doel dit jaar gaat men op 16 november op bezoek bij Apolloon Spurs 3 uit Kortrijk.

In de regiocompetitie Oost-West zijn er voor Thor uit Oostende minder verre verplaatsingen en voor de instroom van eigen jeugdspelers is het gemakkelijker in die reeks aan de slag te kunnen, om van dat niveau eens te proeven. Toch wil speler-coach Brecht Declerck met zijn team de promotie waarmaken en na een seizoen naar Liga 3 terugkeren. “We zijn alvast goed gestart, met vier keer winst in evenveel wedstrijden op rij”, vindt hij. “Het was wat afwachten hoe onze tegenstanders voor de dag zouden komen. Maar wij willen er sowieso alles aan doen om elke wedstrijd te winnen, zodat we bovenaan kunnen meedraaien en die reeks hoger opzoeken.”

Thor won tot dusver in Roeselare (20-32), tegen Lokeren (50-23), in Aalst (19-29) en tegen Lebbeke (31-15). “In vergelijking met de vorige competitie kunnen we meer spelers op het wedstrijdblad plaatsen. Er is iemand terug uit blessure en Kobe Jacobs verhuisde vorig seizoen naar Izegem op het hoogste niveau in de BeNe Liga en is nu terug bij ons. Hij is als topschutter echt wel een heuse versterking.”

Titel en promotie

De handbalclub uit Oostende gaat dus resoluut voor de titel. Lukt dat niet via het kampioenschap, dan zeker via winst in de nacompetitie. Zaterdag 16 november volgt voor Thor een West-Vlaamse derby, op bezoek bij Kortrijk. “Ik hoop dat we ook daar voor winst kunnen gaan”, klinkt de coach. “Bij de tegenstander wordt het uitkijken wie zij op het veld brengen. Kortrijk heeft een grote vijver aan spelers uit wie ze kunnen kiezen. Zij kunnen dus ervaren of jonge spelers of een mix van beiden brengen”, besluit speler-coach Declerck. (ACR)