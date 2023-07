HBC Izegem wordt FILOU Handbalclub Izegem: “Financiële stap voorwaarts”

Na de promotie naar BENE-League wil HBC Izegem ook organisatorisch en financieel een stap voorwaarts zetten. Daarom is de club verheugd om Filou – Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck – aan te kondigen als hoofdsponsor van de club.

“Onze clubnaam wijzigt in FILOU Handbalclub Izegem”, klinkt het bij de Izegemse handbalclub. “Dank aan onze sponsorcel en in het bijzonder Wim Vandewalle om deze samenwerking te realiseren alsook aan onze vele andere sponsors die meestappen in ons verhaal. Naast het sportieve willen we ook organisatorisch en financieel een stap voorwaarts zetten.”

Izegem werd afgelopen seizoen kampioen in eerste nationale en maakt volgend seizoen zijn debuut in de BENE-League, het hoogst mogelijke handbalniveau. Dat hoger niveau brengt extra kosten met zich mee aangezien er aan heel wat extra voorwaarden moet voldaan worden. (RV)