HBC Izegem strijdt met Eynatten-Raeren om leidersplaats: “We zijn uit op revanche”

Na een mindere periode in de maand oktober wist HBC Izegem zich helemaal te herpakken in eerste nationale. Zaterdag speelt Blue White tegen leider Eynatten-Raeren dat twee punten meer telt. Izegem staat tweede en kan dus op gelijke hoogte komen als het de titelfavoriet kan kloppen. “Eynatten staat niet voor niets eerste in het klassement en is een sterke tegenstander”, weet cirkelspeler Arne Samyn (25). “Hun grootste wapen is hun tegenaanval.”

“Als we door secure afwerking dat wapen van hen kunnen afnemen, maken we zeker kans tegen deze ploeg. Vorige wedstrijd in Eynatten stonden we lang op voorsprong, maar in de laatste minuten van de match gaven we de voorsprong uit handen door enkele technische fouten en een slordige afwerking. We zijn uit op revanche.”

“We gaven Eynatten al een tik tijdens de match in Izegem, maar de play-offs zijn toch iets anders dan een gewone competitiematch waarin Eynatten al zeker was van de eerste plaats. We hebben ons goed herpakt na een zwakke start van het seizoen. Dit is duidelijk merkbaar in de groep en kan enkel in ons voordeel spelen. We spelen veel volwassener dan in het begin van het seizoen. Toen gaven we een voorsprong dikwijls uit handen, terwijl we deze nu volwassen kunnen uitspelen. Dit seizoen is alles mogelijk. Momenteel staan we tweede, maar de belangrijke onderlinge duels moeten nog komen in de play-offs. We zijn met enkele ploegen heel sterk aan elkaar gewaagd, iedereen kan van iedereen winnen. Dit maakt het interessant en intensief.”

“De ambitie bij aanvang van het seizoen was top drie. Momenteel zijn we dus op weg deze ambitie in te vullen, maar we denken nog niet na over de titel. Er kan nog van alles gebeuren.” (RV)

Zaterdag 25 maart om 20.15 uur: HC Eynatten-Raeren – HBC Izegem.