HBC Izegem staat dicht bij titel in eerste nationale: “De spelers beseffen dat ze alles in handen hebben”

Na een moeilijke seizoenstart zorgde HBC Izegem voor een totale ommekeer. Met nog vier speeldagen te gaan in de play-offs staan ze op de leidersplaats met vier punten voorsprong op eerste achtervolger Eynatten-Raeren. De

“Bedoeling was om, in de mate van het mogelijke, de voor het seizoen vooropgestelde doelstelling te behalen: top 3 in eerste nationale”, vertelt Frank Platteeuw (62) uit Wevelgem die al vroeg in het seizoen het trainerschap overnam van Robin Mathijs. “Gelet op de toenmalige positie, namelijk zevende in de rangschikking, was er van enige titelaspiratie op dat moment absoluut geen sprake.”

Vocale steun

“We staan momenteel vier punten voor met nog acht punten te verdienen, maar enige nuancering is hier toch wel op zijn plaats. Stel dat Izegem de volgende wedstrijd verliest en Eynatten-Raeren wint, dan slinkt onze voorsprong tot twee punten, wat de volgende wedstrijd – de onderlinge confrontatie – dan weer razend interessant maakt. Wat mij betreft: ik kijk niet verder dan onze eigen prestaties. Afhankelijk van het resultaat daarvan vergt de volgende wedstrijd mogelijks een iets andere aanpak, maar zo ver zijn we nog niet.”

“Door omstandigheden wordt de thuiswedstrijd tegen Eynatten-Raeren niet in onze gewone thuisbasis, sporthal De Krekel in Izegem, maar wel in ’t Sok in Kachtem gespeeld. Dat betekent in principe dat er minder supporters de wedstrijd zullen kunnen bijwonen. Toch durf ik blijven rekenen op de vocale steun die ons al ettelijke wedstrijden te beurt is gevallen.”

“Volgende week spelen we tegen Hubo Handbal. We hebben zowel in de reguliere competitie als in de play-offs gewonnen van hen. Desondanks moeten we er rekening mee houden dat we een gemotiveerde tegenstander zullen te bekampen hebben. Het gaat tenslotte om een wedstrijd tegen de leider in de rangschikking.”

Profileren

“Het kampioenschap leeft nu enorm in de spelersgroep, dus we zouden heel erg ontgoocheld zijn mochten we toch nog tweede eindigen. Maar mijn spelers beseffen ook dat ze alles in handen hebben, dus ze willen er absoluut allen honderd procent voor gaan”, aldus Platteeuw.

“We beschikken momenteel over een jong en getalenteerd team. De uitdaging zal niet min zijn in de BeNe Liga, maar we willen zeker het eerste jaar stand houden. Als dat lukt, is het de bedoeling om ons mettertijd meer te gaan profileren. De versterkingen voor volgend seizoen liggen al vast. Onze sportieve cel heeft goed werk geleverd, zowel inzake het aantrekken van spelers als naar de omkadering”, besluit de trainer van HBC Izegem. (RV)