Gym Knokke-Heist organiseert opnieuw een VK tumbling en trampoline: “De ervaring van vorig jaar nemen we mee”

Net als vorig jaar staat Gym Knokke-Heist in voor de organisatie van het Vlaams kampioenschap tumbling, trampoline, dubbele minitrampoline en de Teamcup tumbling. Dat VK heeft plaats op zaterdag 13 en zondag 14 mei in Sportcentrum De Stormmeeuw in Knokke-Heist.

Via de provinciale voorrondes selecteerden gymnasten in het A-, B-, C- of I-niveau zich voor het Vlaams kampioenschap. De beste gymnasten strijden er om de Vlaamse titels in hun leeftijdscategorie. Het VK is samen met de provinciale voorrondes op zijn beurt selectief voor het Belgisch kampioenschap (A- en B-niveau) eind deze maand in Sport Vlaanderen in Brugge.

In Knokke-Heist strijden de gymnasten in de diverse disciplines in het C-niveau om de Vlaamse titels. Tijdens de Teamcup komen dan weer tumblers in het A-, B- of C-niveau in actie, in een ploeg bestaande uit minimaal drie en maximaal zes gymnasten in de leeftijd 10-14 jaar en in een open categorie. Er kan tijdens de Teamcup eveneens cluboverschrijdend gewerkt worden. “Vorig jaar stonden we reeds in voor dit evenement. Alles is toen zeer goed verlopen. Die ervaring nemen we nu mee”, zegt trainer Tom Hofman.

Competitiegymnasten

“We trekken hiervoor naar De Stormmeeuw. Alle materiaal komt van de Gymfed. Drie jaar op rij een Vlaams kampioenschap organiseren, zit er echter niet in. Een provinciale voorronde dan weer wel, gecombineerd met een recreatieve wedstrijd.”

Gym Knokke-Heist is al lang bezig met trampoline, sinds zo’n vijf jaar zijn ze ook de weg van competitie trampoline ingeslagen. Ondertussen is de club in leden stelselmatig aan het groeien, ook wat betreft diegenen die aan competitie doen. “In de competitieploeg zijn we met een 25-tal gymnasten”, zegt Tom Hofman, die samen met Kevin Deboeuf en Febe Van Cutsem de trampolinegymnasten onder zijn hoede neemt, terwijl Joyce Vanhollebeke en Celine Maertens de tumblers begeleiden. “De meesten doen mee aan het Vlaams kampioenschap. Op dinsdag 30 mei organiseren wij overigens een soort van testdag. Iedereen die dan wil overstappen naar of starten met competitie, kan dat tijdens een training proberen.”

Ook potentieel nieuwe leden zijn dan welkom om aan te sluiten. Zo kan men het competitieniveau nog opkrikken. “We willen dat onze gymnasten op 16-jarige leeftijd een trainerscursus volgen zodat ze voor meer ondersteuning kunnen zorgen en de opvolging wordt verzekerd. Anderzijds trainen wij wekelijks twee tot drie keer per week in sportcentrum Laguna in Duinbergen”, besluit Tom Hofman. (ACR)

Info: www.gymkh.be