Grootste opkomst ooit voor jeugdkampioenschap schaken in Gistel

Een mooi verjaardagscadeau voor schaakclub Nikei. De Gistelse kring bestaat dit jaar precies 75 jaar en mocht van de West-Vlaamse Schaakliga voor de derde keer in het bestaan het provinciaal jeugdkampioenschap organiseren.

Daarin kampen kinderen en jongeren van de min-8 jaar tot en met de min-20 jaar in verschillende categorieën tegen elkaar. Het SIGO vormde het decor. “Eerder mochten we het al eens organiseren in 2018 en 2019. Daarna brak de coronacrisis uit en nu kregen we het kampioenschap opnieuw toegewezen. Een mooie erkenning voor ons jubileum”, zegt jeugdverantwoordelijke Kristof De Beir. “Met precies 102 deelnemers verspreid over het hele weekend spreken we zelfs van een recordopkomst. Nooit eerder namen zoveel jeugdschakers aan het kampioenschap deel.”

Vlaams kampioenschap

De beste zeven per reeks plaatsen zich ook voor het Vlaams kampioenschap in april in Mechelen. Nikei zelf tekende present met 22 deelnemers. Nora De Roeck werd kampioen bij de min-10-jarigen, Matisse De Jonge (-10) werd zesde, en een vierde plaats was er voor Louis Debruyne (-12), William Plaetevoet (-16) en Andrew Vanhercke (-18 en -20). (TVA/foto PM)