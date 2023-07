Gregory Meulenijser neemt roer over bij dames HBC Izegem

HBC Izegem neemt afscheid van trainersduo Wouter Blomme – Arnaud Mannechez en bedankt hen voor hun inzet en prestaties het voorbije seizoen. Met Gregory Meulenijser heeft HBCI ongetwijfeld de geschikte opvolger gevonden om het dameshandbal verder in de goede richting te sturen.

“Pas op het einde van het seizoen hadden beide trainers laten weten dat ze stoppen bij Izegem. Dit zorgde ervoor dat we weinig tijd hadden om op zoek te gaan naar een nieuwe trainer”, vertelt Gregory Meulenijser (45) uit Izegem. “Die zoektocht verliep niet zoals we gewild hadden. We hebben met een paar trainers een goed gesprek gehad, maar telkens konden ze om persoonlijke redenen zich niet engageren voor volgend seizoen.”

“Gezien de vijver van trainers heel klein is en het nieuwe seizoen dichterbij kwam, kwam ik eind juni tot het idee om deze taak op mij nemen. Samen met mijn vrouw Katrien, die ook bij de dames speelt en jeugdtrainster is, heb ik dan gekeken of we dit gepland konden krijgen binnen ons gezin. Zelf heb ik een aantal taken binnen de club die toch wel de nodige tijd vragen. Uiteindelijk hebben we een voorstel kunnen uitwerken waar we ons beiden konden in vinden, wat ik dan aan de sportieve cel heb voorgelegd. Zaterdag 8 juli werd dit nog eens besproken en goedgekeurd.”

Gregory heeft al ervaring met de dames regio en is al 25 jaar actief bij HBCI en kent dus ook de meeste speelsters al goed. “Ik denk dat 90 procent van de dames mij in hun jeugdopleiding een (korte) periode als trainer hebben gehad. Met sommige heb ik zelfs twee heel mooie jaren gehad in de Franse jeugdcompetitie. De voorbije jaren was ik sportief manager van de damesafdeling en daarnaast hielp ik de trainsters van onze meisjesploegen wel eens wanneer dat nodig was. Ik weet dus heel goed welk potentieel we in onze club hebben rondlopen en hoe onze toekomst er kan uitzien.”

Ambitie

“Alles kan eigenlijk met deze groep. Dat hebben ze afgelopen seizoen bewezen. Als nieuwkomer in tweede Nationale was de ambitie top 5 en ze werden tweede. De kern is er echter niet breder op geworden, integendeel, en dan hangt het van andere factoren af zoals blessures. We gaan zeker ons best doen om zo hoog mogelijk te eindigen en de dames zelf zijn ambitieus. Gaandeweg het seizoen zien we dan wel waar we zullen eindigen.”

“Ik weet heel goed welk potentieel we in onze club hebben”

“Mijn ambities liggen vooral bij de club en dan vooral de damesafdeling. Daar heb ik de voorbije jaren heel veel energie in gestoken. Daarom ook dat ik het voorstel gedaan heb om trainer te worden van de dames. Het zou heel jammer geweest zijn dat we een ploeg zouden moeten opgeven omdat er niet op korte termijn een trainer kan gevonden worden.”

Op goede weg

“Ik ben ook enorm blij om te zien welke evolutie het dameshandbal in Izegem heeft gemaakt. Vijf jaar geleden zijn we terug met dames in Izegem gestart en dat is een heel goeie beslissing geweest. Ik stond mee aan het roer van deze beslissing en het was mijn ambitie om evenveel meisjesploegen als jongensploegen te hebben in onze club. We zijn toen gestart met één damesploeg en één meisjesploeg. Op vandaag hebben we twee damesploegen en drie meisjesploegen. We zijn dus op heel goede weg.”

“En ieder jaar komen er meisjes bij. We hopen dan ook dat er snel meer infrastructuur bijkomt in Izegem, want dat is het enige wat ons momenteel afremt. Het is een hele uitdaging om met beperkte middelen een goed niveau te halen. Maar we slagen daar toch heel goed in. We hebben een groep meisjes die de voorbij twee seizoenen kampioen van regio Oost-West is geworden. Een unicum voor onze club. Alleen denk ik soms toch: ‘Wat als we in echt goede omstandigheden hadden getraind? Waar hadden we dan gestaan?’” (RV)