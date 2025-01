“Graag wat meer erkenning”: Vincent D’Hondt verovert zesde individuele wereldtitel in het G-darts

In het Britse Chelford volgde Vincent D’Hondt zichzelf op als wereldkampioen in het G-darts. De Passendalenaar blijft zo de titels binnenrijven.

Vincent D’Hondt versloeg zijn vriend Serge Van Belle in de halve finale na een spannende wedstrijd. In de finale won hij van Darren Kennish, heel nipt met 5-4 na 2-4 achter gestaan te hebben. Het is zijn zesde individuele wereldtitel, want hij werd al wereldkampioen in 2015, 2016, 2019, 2022 en 2023. “Mijn tweede wereldtitel schat ik het hoogst in. De finale werd toen gespeeld in Lakeside, het walhalla van het darts.”

Naast die wereldtitels werd Vincent ook al vijf keer Belgisch kampioen, driemaal World Masters Champion, Europees kampioen en daarnaast behaalde hij nog tal van andere internationale en nationale rankingtitels. “Ik denk niet dat er in ons land een darter is met meer titels, al is dit op hoger niveau minder evident”, zegt Vincent die getrouwd is met Mieke Bekaert en vader van Senne (21) en de tweeling Marte en Tess (17).

Stikkapot na de reis

“Ik begon met G-darts in 2015 nadat een vriend mij contacteerde.” Vincent is door een ongeval al meer dan twintig jaar aan een rolstoel gekluisterd. “Het frustreert me wel dat G-darts minder aan bod komt dan het populaire darts. Als Belgische G-darters zijn we wereldtop. Met het nationaal team hebben we twee wereldtitels en één Europese titel. We krijgen het respect van veel darters, maar toch is het telkens zelf wat smeken om wat erkenning. Ik ben net terug van Chelmsford en na een dergelijk weekend zijn we stikkapot. Onze wedstrijd start niet in de zaal, maar begint al met de heenreis, wat als mindervalide altijd wat meer inspanning vraagt. Vooraleer we aan het bord staan, hebben wij al dubbel zoveel inspanningen geleverd als een valide darter. Wat meer tv-aandacht zou enorm kunnen bijdragen tot erkenning. Ons wat meer betrekken bij de demonstratietornooien zou de aandacht vergroten. Vorig jaar won ik een zevental tornooien tussen de validen. De valide darters zijn nooit 100 procent op hun gemak als ze mij loten. We krijgen enorm veel respect van toppers zoals Mario Vandenbogaerde, Kim en Ronny Huybrechts en anderen.”

“Ik ben mentaal heel sterk en heb ruime ervaring”, vervolgt Vincent. “Dat heb je nodig om in kritieke situaties te winnen. Het grootste probleem is motivatie. Door het gebrek aan erkenning verslapt de motivatie om er telkens weer 100 procent voor te gaan. Voorlopig kan ik op 70 procent van mijn kunnen nog titels winnen, maar het wordt steeds lastiger om de soms pittige reizen te ondernemen. Ik ben voor de tweede keer op rij wereldrankingwinnaar. We blijven ervoor gaan zolang het plezier er is en het financieel niet te zwaar doorweegt.”