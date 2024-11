Gieljan wint Arnold Strongman World Championship

Krachtatleet Gieljan Roose behaalde in Madrid de eerste plaats op het WC Strongman in zijn gewichtscategorie -95 kg. “In de algemene competitie werd ik vijfde. De eerste acht mochten naar de finale, waarin ik algemeen winnaar en tot mijn eigen verbazing wereldkampioen werd.”

Gieljan Roose (29) uit Diksmuide had voor zijn deelname zijn winstkansen op vijf procent geschat. Dat hij op het hoogste schavotje zou staan, was meer dan een verrassing. “De wedstrijd was onderhevig aan diverse externe factoren die mijn tegenstrevers blijkbaar dusdanig beperkt hebben, zodat ik aan het einde van de rit de winnaar werd”, weet de voorzitter van LIFT&RISE Strength, waar hij zich bezighoudt om atleten op wedstrijdniveau te brengen in zowel powerlifting, gewichtheffen en strongman. Op het Arnold World Championship in Madrid ging alles in een dag vrij vlug. Voor de bewegingen en onderdelen kregen de deelnemers slechts zeven minuten om zich op te warmen. Om bijvoorbeeld 120 kg boomstronken boven je hoofd te tillen, is dat heel snel. “De competitie was in een grote tent. Het regende de hele dag, dus binnenin was er een luchtvochtigheid van bijna honderd procent. Het materiaal was op die manier wat nat, wat heel veel deelnemers beperkt heeft.”

Gieljan moest in de algemene competitie onder andere een grote tractorband van 320 kg vijf keer omgooien. Hij werd eerste in de atlasstenen of de ronde bollen en nog eens derde in een onderdeel waar je zo snel mogelijk vijf zaken boven het hoofd moest duwen. Ook zijn gewicht is een stressfactor op zo’n kampioenschap. “Ik ben in mijn gewichtsklasse -95 kg ingewogen op 94,1 kg. Dat is vrij laag. De meeste van mijn tegenstanders zaten op 94,5 of zelfs hoger. Bij een gelijkspel in onze sport wint de persoon die het minst weegt. In dat geval kreeg ik ook enkele keren meer punten. Daarnaast heb ik in mijn competitie enorm slimme keuzes gemaakt. Ik deed wat noodzakelijk was om zoveel mogelijk punten te verzamelen.” (ACR)