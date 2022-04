Geslaagde motorcross langs de Gentstraat in Meulebeke-Oostrozebeke

De organisatie motorcross voor VJMO (Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding) op zaterdag en MCLB (Motor Cross Liefhebbers Bond) op zondag werd een dik succes door de samenwerking van de groep rond zijspanrijders Yens Delmotte – Joey Valcke en Claude Maertens. Op zaterdag liefst 140 jeugdrijders op de afspraak en zondag met iets meer dan 200 solorijders en 40 vrijetijdsrijders en 18 zijspannen op de afspraak.

Mede door het goede weer, een stralende zon en een zomerse temperatuur het ganse weekend kwamen ook de supporters in grote getale hun poulains aanmoedigen op het gelegenheidsplein op de grens Meulebeke-Oostrozebeke.

Zaterdag met de jeugdopleiding en grote Quads en Specials

Hakkan Hempte uit Otegem schreef beide reeksen op zijn naam bij de Initiatie groep A en in groep B ook de zege voor Matto Vertongen uit Avelgem die als tweede finishte in de eerste reeks en de tweede manche als winnaar en ook de eindzege pakte. In deze groep B de tweede eindstek voor Tallon Dekeyser uit Ruiselede met reekszege en derde plaats. Bij deze groep ook Lewis Wybo (Lichtervelde) die beslag legde op de zesde en negende plaatsen.

Nash Kinet uit Sint Eloois Vijve werd driedubbel derde bij de Nieuwelingen 85cc en Zenzi Mortier vierde in totaal met dubbele vijfde plek in zijn reeksen.

Manu Vandaele (De Haan) legde beslag op de zevende en zesde plaatsen bij de Jeugd-Quads. Amber De Keyser (Ruiselede) mocht na afloop naar de hulde als derde bij de Lady’s Open met de vierde en derde plaatsen, en Danaé Zutterman (Beernem) de vijfde eindstek. Bij de Juniors 85cc dubbele reekszege voor Seth Priem uit Zwevezele en de negende plek voor Kobe Lins uit Staden. In de hoogste categorie jeugd, de Aspiranten, noteren we de negende eindstek voor Colin Ramon (Zerkegem) en de elfde plaats voor Jay Dclercq (Avelgem).

Op zaterdag rijden ook de grote Quads om het zondagprogramma te verlichten, waarbij Axel Volckaert uit Ieper driedubbel tweede werd, en Febe Devos (Deerlijk) vijfde plaats. Er kwamen ook een twintigtal ‘specials’ in actie.

Op zondag met zo’n 250 solorijders achter het starthekken

Julie Vandevelde uit Desselgem was ook present en de jonge dame bevestigde met de tweede eindstek bij de Dames-Open na haar tweede plaats in de eerste reeks met de zege in de slotmanche. Bij deze lady’s legde Jana Calus uit Heestert beslag op een driedubbele vierde plaats.

Enkele knappe resultaten van onze streekrijders bij de Nieuwelingen 250/500cc, jongens tussen 19 en 23 jaar. Benoit Vanderbeke uit Tielt werd tweede in de eindstand met de tweede en vierde plaatsen, Joshua Dubaere derde podiumplaats met de vierde en derde platsen, Lowie Vancompernolle (Meulebeke) de achtste eindstek en Jeffrey Deruddere (Tielt) negende plaats op 36 deelnemers.

Bryan Delagrense (Waregem) legde beslag op de achtste plaats bij de Nieuwelingen A (23 – 30 jarigen), en Pieter-Jan Calus (Heestert) de elfde stek.

Sven Van Colen (Oostrozebeke) werd vijfde in totaal bij de Nieuwelingen B (30 – 42 jaar) met de vierde en zesde plaatsen, en Gert-Jan Bouckhuyt (Meulebeke) zesde in de eindstand met de zevende en vierde plaatsen.

Knappe prestatie van Xavier Degeldere uit Ingelmunster bij de Nieuwelingen C (ouder dan 42 jaar), hij werd derde in de eindstand met de derde en tweede plaatsen, en Stefaan De Ruyck (Tielt) dubbel achtste in de reeksen en zevende in de eindstand.

Milan Vandecaveye uit Beernem werd zevende in totaal met de zesde en zevende plaatsen bij de Beloften (tussen 14 en 19 jaar), Jelle Maes (Izegem) de achtste plaats, en de negende eindstek voor Kyel Lins uit Staden.

Sterke prestatie van Aaron Spruytte uit Hooglede bij de Junioren 250cc met de tweede eindstek, en Jenthe Vancompernolle (Diksmuide) vierde plaats, en Nigel Stoop (Beernem) de zevende eindstek. Bij de Junioren 500cc de vierde plaats voor Jens De Bruyne (Hertsberge) met de zesde en derde plaatsen in zijn reeksen, en de zesde eindstek voor Karel Vanhaecke (Oostkamp) die als achtste en vierde door de finish vlamde.

Nate Van Tatenhove uit Zwevezele was alweer oppermachtig bij de Nationalen 250cc met dubbele reekszege, en zijn broer Seth Van Tatenhove driedubbel tweede.

Michael Dekeyser (Ruiselede) driedubbel tweede bij de Seniors, en Kristof Calus (Heestert) vierde in totaal met de vijfde en vierde plaatsen.

Heel wat West-Vlamingen knap bij de Internationalen

Jerome Biets uit Jabbeke mocht alweer op het hoogste schavotje als winnaar bij de Internationalen 250cc, hij legde beslag op de tweede plek in de eerste manche en schreef de tweede op zijn naam. Avo Tack (Oostrozebeke) mocht mee naar de hulde als derde, hij kwam als derde en vierde door de finish. Stanley Verstraete (Zerkegem) viel net naast het podium als vierde na zijn vijfde en derde plaatsen.

Bij de Internationalen 500cc waren de bloemen en de grootste beker voor vice-kampioen David Segers die beide reeksen op zijn naam schreef. Tim Vandriessche uit Menen verraste vriend en vijand met dubbele tweede plaats, en de derde podiumplaats werd ingenomen door Junior Decouter uit Kortemark die als vierde en vijfde door de finish vlamde. De vierde eindstek was voor Greg Demeulemeester uit Kerckhove met de vijfde en vierde plaatsen, Jens Bleyaert (Dudzele) de vijfde plaats, en Jorne Tytgat (Kerckhove) de achtste plek in de eindstand.

Bij de Inters Open B waren de bloemen voor Emilio Vannieuwenhuyze uit Lichtervelde met dubbele reekszege, de tweede plek voor Greg Vullers (Dentergem).

Goede opkomst bij de Zijspannen

Met 18 driewielers was de startbaar goed gevuld en werd het drummen bij de start.

Kenneth Dierckens – Dagwin Sabbe (Tielt) hebben de smaak duidelijk te pakken na hun zege van vorige week. Zondag werden zij tweede in de eerste reeks en schreven de tweede manche op hun naam, goed voor een nieuwe eindzege in groep A.

Yens Delmotte – Joey Valcke de plaatselijke organisatoren kwamen als winnaars door de finish in de eerste reeks. In de slotmanche kwamen ze halfweg de race ten val toen ze een aanval deden op de derde plaats en over kop gingen. Gelukkig zonder erg en gaan achtervolgen vanuit de tiende positie. Na een goede inhaalrace finishten zij uiteindelijk op de vierde plaats, alsnog goed voor de tweede eindstek in groep A.

Bert Soetaert – Loid Bekaert ook al thuisrijders, werden derde in totaal groep A met de derde en tweede plaatsen, en de vierde plek voor Geert Valcke – Mathis Lareu.

In groep B ging het er spannend aan toe, winnaars werden Bjorn De Schuyter – Francis Wittebol (Jabbeke) die als vijfde en derde door de finish kwamen, als tweede uit groep B en reekswinnaar. De tweede podiumplaats groep B was voor Daen Valcke – Tom Verbrugghe (Oostrozebeke-Meulebeke), zij legden beslag op de vierde en vijfde plaatsen tussen de A-rijders, als winnaars en tweede B’s.

De derde podiumplaats was weggelegd voor lady Colleen Van Troys – Simon Dinneweth (Meulebeke-Ruiselede) die in beide reeksen als derde B’s onder de geblokte vlag kwamen, gevolgd door nog een tiental zijspannen. (GA)