Geen finale voor Doom: “Ik kan alleen maar blij zijn met 19e tijd wereldwijd”

Alexander Doom kon zich woensdag op het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene (Oregon) niet plaatsen voor de finale van de 400 meter. Doom werd zesde in de tweede van drie halve finales en liet een tijd van 45.80 optekenen. Zijn persoonlijk record is 45.34. “Ik kan alleen maar tevreden zijn met een negentiende plaats op mijn eerste WK”, legde hij na afloop uit.

Doom vertrok vanuit baan 7 en zag naast zich, in de buitenbaan, de Jamaicaan Nathon Allen, snel opgeven. “Ik liep dus blind en dat is jammer, want het gebeurde ook al in de reeksen”, aldus onze landgenoot. “Ik had gehoopt een focus te hebben, maar hij stopt na twintig meter. Ik heb alles gegeven en had niets te verliezen.”

“Het gevoel was beter in de reeksen”, zei Doom nog, die nu de blik richtte op de 4×400 meter. Zaterdag loopt hij met de Tornados de reeksen. Naast Doom kan België op nog drie halvefinalisten rekenen met Julien Watrin (400m horden), Kevin Borlée en Dylan Borlée (beiden 400m).

“Dat geeft vertrouwen”, erkende Doom. “Julien heeft ook laten zien dat hij scherp staat. Ik denk dat alles mogelijk is, zelfs al lopen de Amerikanen voor eigen publiek. Zij zijn misschien buiten bereik, maar verder kan alles. In het begin konden we Botswana vrezen, maar ik denk dat we nu op gelijke hoogte zitten. We gaan vechten voor een medaille.”