Geen A-finale voor West-Vlaamse roeiers in Varese

Tot en met zondag wordt in het Italiaanse Varese het tweede luik van de World Cup 2023 geroeid. Tibo Vyvey (KR Brugge) maakte er zijn debuut in een lichte dubbeltwee met de jonge Gentenaar Mil Blommaert.

Zij bereikten zaterdag de halve finales maar gingen echter niet van start. “Mijn teamgenoot Mil werd de voorbije nacht ziek met symptomen van buikgriep of iets dergelijks”, vertelt Vyvey. “We namen geen risico’s en hebben een forfait om medische redenen ingediend. Er rust precies een vloek over mij hier in Varese”, zucht de Bruggeling. “Het is nu de tweede maal op rij dat ik hier mijn tornooi halfweg moet staken.”

Vyvey werd vorig jaar in de zomer op het WK voor beloften op dezelfde locatie namelijk getroffen door een hersentrombose. De Brugse roeier is ondertussen helemaal hersteld en kijkt nu richting Wereldbeker 3 in het Zwitserse Luzern, van 7 tot en met 9 juli. Een selectie is er nog niet maar de kans is echter wel klein dat hij daar samen met Blommaert in een boot stapt.

Een andere Bruggeling Niels Van Zandweghe kwam er in de andere halve finale van de lichte dubbeltwee wel in actie, samen met Marlon Colpaert (KRNS Oostende). Zij eindigden als vijfde en roeien zondag de B-finale voor een plaats van zeven tot en met twaalf. Het West-Vlaamse duo eindigde voor Japan in 6:20’16, maar moesten Australië, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk voor zich dulden.

De vierde West-Vlaming binnen de Belgian Sharks, Tristan Vandenbussche (Brugse Trimm- en Roeiclub), zou in Varese tevens in actie komen, maar hij zegde voordien af omwille van een polsblessure.(ACR)