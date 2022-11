Fran Vanhoutte sprint naar brons op marathon WK skeeleren

Fran Vanhoutte, lid van Zwaantjes Roller Club Zandvoorde, is op de laatste dag van de wereldkampioenschappen skeeleren in Buenos Aires op de marathon als derde geëindigd. In de eindsprint van het volledige peloton moest Vanhoutte zondag in de Argentijnse hoofdstad alleen de Colombiaanse winnares Karime Garzon en Gabriela Vargas uit Ecuador laten voorgaan.

Beide Zuid-Amerikaanse skeeleraars spurtten aan de rechterkant van de weg om de overwinning. Aan de linkerkant van de weg dook de 19-jarige Vanhoutte uit het West-Vlaamse Gistel op en wees de rest van de hoofdmacht met een veertigtal skaters terug.

Bij de mannen zegevierde op het ruwe asfalt van de havenwijk Puerto Madero de Fransman Nolan Beddiaf na een solo van enige kilometers. Enige dagen geleden werd de geroutineerde Beddiaf wereldkampioen op een van de afvalkoersen.

Jason Suttels eindigde net buiten de prijzen. De skater uit Tienen werd vierde. Hij maakte deel uit van een groep van twaalf skaters, die zich in de lange laatste ronde afscheidde van het peloton.

Suttels leidde de groep, maar kon na een aanval van drie Fransen, met Beddiaf, niet meekomen. Net als veel anderen viel Suttels terug. Een vermetele eindsprint in de Calle Juana Marso volstond net niet voor brons.

De wereldkampioenschappen skeeleren zijn dit jaar onderdeel van de World Skate Games, waar een tiental sporten op wieltjes centraal staan. Maar liefst zevenduizend sporters hebben zich daarvoor in de Argentijnse hoofdstad gemeld, enige honderden daarvan traden aan voor de skatemarathon.

De Belgische skeeleraars mogen naar huis met drie medailles. Brons voor de eerstejaarssenior Vanhoutte, goud en brons voor Suttels. Vorig jaar in het Colombiaanse Ibagué werd hetzelfde aantal plakken veroverd: zilver voor Suttels en twee keer brons voor Vanhoutte, die al sinds haar kleuterjaren bij de Zwaantjes in Zandvoorde (deelgemeente van Oostende) skeelert. Bij het laatste WK voor de coronapandemie was de score aan medailles, in de zomer met Bart Swings in Barcelona, zelfs twaalf. Beddiaf hield toen Swings af van de wereldtitel op de marathon. (Belga)