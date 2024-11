“Focus ligt op de team pursuit”: Indra Médard is aan een nieuw schaatsseizoen begonnen

Indra Médard van Zwaantjes Roller Club Zandvoorde heeft na zijn skeelerseizoen de schaatsen aangebonden. Hij gaf zichzelf tijdens de voorbije kwalificaties op de lange baan in het Duitse Inzell zekerheid om deel te nemen aan de komende World Cups in Japan en China.

Het EK in Zandvoorde (Oostende) en het WK skeeleren in Italië liggen voor Indra Médard (26) ondertussen al weer een eind achter de rug. Op het WK werd hij als lid van Zwaantjes Roller Club voor ons land achtste op de 1.000 meter op de piste. Het grote doel was om samen met Jason Suttels en Bart Swings voor goud te gaan in de aflossing, maar Jason kwam helaas in de finale bij een aflossing ten val.

Twee keer zilver

“Toch hadden wij in de reeksen tien seconden sneller gereden dan de andere landen. Ik wilde daarnaast Europees kampioen worden op de eigen piste in Zandvoorde, wat mij niet gelukt is. Het werd twee keer zilver en ook hier liep het mis in de aflossing door een valpartij van Bart. Ik blik op het EK en WK een beetje met gemengde gevoelens terug, maar al bij al ben ik tevreden”, aldus Indra.

Na een week rust na het WK volgde voor Médard meteen de marathon van Berlijn. Daar zette hij met een vijfde plaats zijn beste prestatie ooit neer. Sinds 1 oktober staat hij weer op het ijs, in Thialf in Heerenveen, waar hij een woonst deelt met enkele andere buitenlandse schaatsers en dus niet langer met de shorttrackers Hanne en Stijn Desmet die naar Canada zijn verhuisd.

Schaatsteam Novus

Indra maakt ondertussen, net als zijn streekgenoten Fran Vanhoutte en Sandrine Tas, deel uit van het internationaal schaatsteam Novus, naast de Belgen Jason Suttels en Robbe Beelen. “Twee weken hebben we onder leiding van de trainers, de Australiër Daniel Creig en de bekende Nederlandse skeeleraar en schaatser Michel Mulder, op de eigen baan getraind. Daarna volgden tien dagen Inzell in Duitsland, waar wij de World Cup-kwalificatiewedstrijden hadden en waar wij ons allen voor konden plaatsen”, gaat Indra voort.

De World Cup 1 (22-24 november) is in Nagano (Japan) en de World Cup 2 in Peking (China) de week erna. “Sandrine en Jason hebben net zoals ik een budget van Sport Vlaanderen om aan beide organisaties mee te doen. Ondertussen gaat het goed. Ik reed twee keer een 1.500 meter waarbij ik heel dicht in de buurt van mijn beste tijd van vorig jaar kwam. Wat dat betreft maakte ik zeker geen slechte start. Al merk ik dat het voor die kwalificaties allemaal wat snel moest gaan en ik eigenlijk technisch nog heel wat stappen moet zetten. Ik ben nu nog veel te veel aan het skeeleren op het ijs. Ik hoop dat er in die zin de komende weken verandering komt en ik de nodige progressie kan maken.”

Kwalificatie voor WK

Indra spreekt vloeiend Spaans, is industrieel ingenieur in de bouwkunde, maar zet momenteel met een halftijds contract bij Topsport Vlaanderen alles op zijn sport. Hij legt de focus vooral op de team pursuit, samen met Swings en Suttels. Al kan dat enkel in Japan. Er zijn in totaal zes World Cup-manches. De derde is in Calgary (Canada) in januari 2025, gevolgd door Milwaukee in de VS, Tomaszów Mazowiecki in Polen en Heerenveen.

“Voor de team pursuit zijn er drie World Cups. Telkens een wel en een niet. In Japan en China rijd ik tevens de massastart. Het nummer waar Bart Swings aan de start staat. Voor mij is dat in de B-groep met de bedoeling om zo snel mogelijk naar de A-groep te promoveren om dan hopelijk de kwalificatie voor het WK op het einde van het seizoen binnen te halen”, legt Indra uit.

Zaterdag marathon

Dichter bij huis schaatst Médard ook nog marathonwedstrijden. Zaterdag was er een in Den Haag, zaterdag 9 november in Heerenveen.

“Ik zie dit nu iets meer als training en niet meteen als een hoofdactiviteit. Op de tweede plaats staat de massastart. Met stip en als hoofdprioriteit sowieso de team pursuit, omdat dit het nummer is waarvoor Jason en ik door Sport Vlaanderen betaald worden. Over twee jaar is dit een discipline op de Winterspelen in Italië. Uiteindelijk ons grote doel. Met daarnaast als droom voor mij de individuele afstand”, besluit Indra. (ACR)