Flore Stappers loopt finale 100 meter op Deaflympics en strandt in halve finale 200 meter

Tot 15 mei vormt de Braziliaanse grootstad, Caxias do Sul, het kader van de 24ste Summer Deaflympics beter gekend als de Olympische Spelen voor doven en slechthorenden.

Atlete Flore Stappers uit Oostkamp, regerend Europees kampioene 200 meter en vice-Europees kampioene 100 meter, plaatste zicht eerder deze week bij de reeksen 100 meter voor de halve finale met een derde plaats in haar eerste reeks met 12.61 (8ste totaaltijd) na een slechte start. De eerste drie plus de twee beste tijden van de halve finale plaatsten zich voor de finale. Daarin werd Flore vijfde in haar halve finale en plaatste ze zich nipt via de beste verliezende tijden met 12.73, een anders matige tijd voor haar als u weet dat haar besttijd van 2019 12.24 was.

In de finale van de 100 meter deed Flore wat in haar mogelijkheden lag. Ze eindigde aldus achtste in 12.59 terwijl ze hoopte van in de eerste zes te eindigen. “Het was een zeer emotionele ervaring na een slechte herinnering aan de Deaflympics 2017”, vertelt ze. “Niet de revanche waar ik op gehoopt heb maar de weg hiernaartoe was ongelooflijk moeilijk, zowel mentaal als fysiek. Zes maanden geleden terug gestart met trainen, een hobbelig parcours en een paar weken geleden had ik niet durven dromen dat ik de finale zou lopen”, aldus de atlete die zich donderdag plaatste voor de halve finales van vrijdag op de 200 meter. Het mocht echter niet zijn voor Stappers die met een beginnende bronchitis toch alles gaf, maar finaal toch niet kon doorstoten naar de finale op die afstand waar ze ook daar kampte met een sterke tegenstand. (ACR/ GF)