Fireballs Tielt speelt met twee teams in eigen huis finale BK floorball: “Hechte vriendengroep met een enorme geestdrift”

Zondag wordt in De Ponte gespeeld om de nationale titel floorball door de dames en de heren van de plaatselijke club, Fireballs Tielt. Het belooft een zinderende sportnamiddag te worden. Hopelijk wordt Pinksteren ook een hoogdag voor de Fireballs. Speler Ben Deweerdt blikt vooruit naar de wedstrijden. “Ik ben op jonge leeftijd begonnen met het spelletje”, opent de 21-jarige Ben Deweerdt, student rechten aan de Gentse universiteit.

“Lieze Dossche, dochter van Stefaan die in Tielt de club opstartte in 2006, maakte wat reclame voor floorball en zo zijn we met een elftal jonge gasten begonnen met het spelletje. Dat moet in het eerste leerjaar geweest zijn. Ondertussen zijn we iets ouder en ik heb vastgesteld dat de laatste jaren de damesploeg enorm is gegroeid. Vorig jaar grepen ze naast de titel, maar ik denk dat ze nu veel kans maken om kampioen te spelen.”

Zwarte beest

“De finalewedstrijd voor de titel tegen The Mighty Devils Aalst is een hele uitdaging voor ons. Die ploeg is technisch heel sterk en ook hun snelheid is top. Bovendien halen ze heel goede spelers naar hun ploeg. Wij doen dat niet. Zo haalde de TMD onze beste speler Arpad Berteloot dit seizoen erbij. Hij betekende heel veel voor onze club en hij is nu nog de coach van onze damesploeg. Spijtig, maar ik begrijp wel zijn overstap. Het is een heel toffe gast die nog nooit een titel heeft gepakt en denkt dat het op die manier wel kan. Ik gun het hem wel, maar toch willen we de titel pakken. We speelden in het verleden al eens gelijk tegen die ploeg en verloren nipt. Wij zijn een heel andere ploeg en club als de Aalstenaars. Onze spelers hebben de hele jeugdopleiding bij de club gehad vanop jonge leeftijd. Dat maakt dat we een hechte jonge vriendengroep zijn met een enorme geestdrift. Dat laatste moet ons in die wedstrijd boven onszelf doe uitstijgen en een schitterende prestatie doen neerzetten. Bovendien spelen we in onze zaal voor een grote schare supporters wat heel leuk is. We zullen vanaf de eerste minuut wakker en alert moeten zijn. De ploeg uit Aalst was zowat ons zwarte beest, maar in de finale willen we dat omkeren door de titel te pakken”, besluit de Tieltenaar.

Zondag 28 mei om 15 uur: dames 1 Fireballs Tielt – Strijpen. Zondag 28 mei om 18.30 uur: heren 1 Fireballs Tielt – The Mighty Devils Aalst.