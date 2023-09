Filou Handbal Izegem stelt nieuwe shirts voor en spelers genieten van brouwerijbezoek in het Bierkasteel

De Izegemse handbalclub, die dit seizoen gepromoveerd is naar de BENE-League, heeft met Filou een nieuwe naamsponsor. Xavier Vanhonsebrouck gaf de spelers de raad vooral te genieten. Voorzitter André Vangroenweghe benadrukte dat het verhoogde sponsorbudget de hele clubwerking ten goede zou komen.

In zijn speech liet Xavier Vanhonsebrouck noteren dat hij in zijn jaren op het internaat ook nog handbal speelde. “Ik deed dat graag, maar speelde nog liever basketbal.” Met Filou is het Bierkasteel al naamsponsor van recordbasketkampioen Filou Oostende en Knack Volley Roeselare. Ook in KV Oostende is men nog sponsor. “Het is uniek wat de Izegemse handbalclub vorig jaar gepresteerd heeft. Dit seizoen wordt het zeker niet makkelijk, daarom geef ik de raad aan de spelers om voluit te genieten. Op het veld, maar ook nadien. Met een Filou uiteraard.”

Zaterdag naar Sittard

Voorzitter André Vangroenweghe begon met het bedanken van zijn voorganger. “Wim Vandewalle moest om gezondheidsredenen een stapje terugzetten, maar hij heeft deze deal nog met Xavier onderhandeld. Alle credits gaan dus naar hem. Het verhoogde sponsorbudget (het Bierkasteel was al sponsor en de handbalclub kan sinds jaar en dag ook rekenen op heel veel kleine en iets grotere sponsors, red.) gaat naar de werking van de club. We hebben geïnvesteerd in de omkadering, zo hebben we nu vier kine’s en een dokter. Maar het is niet enkel voor onze eerste ploeg, maar ook voor onze andere senioresploeg en de jeugd.”

Na de voorstelling van de nieuwe truitjes, kregen spelers en entourage een rondleiding Filou Handbal Izegem verloor de eerste twee wedstrijden van de competitie en trekt zaterdag 16 september op verplaatsing naar Sittard. In de BENE-League nemen zes Belgische en zes Nederlandse ploegen het tegen elkaar op. Het behoud is de eerste doelstelling van Filou Handbal Izegem.