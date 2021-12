Fanny op zoek naar opkikker

Hoe zou het nog zijn met Fanny Lecluyse? De vaandeldraagster van het Belgische zwemmen maakte afgelopen zomer haar grote droom waar door op haar lievelingsnummer – de 200 meter schoolslag – de olympische finale te behalen. Lecluyses eerstvolgende doel is het WK kortebaan in Abu Dhabi (VAE). “Als ik met een besttijd naar huis ga, is mijn WK geslaagd.”

Vrijdag 30 juli 2021 is een dag die Fanny Lecluyse nooit meer zal vergeten. De 29-jarige Lecluyse zwom toen een olympische finale. Op de 200 meter schoolslag eindigde ze na een sterke start uiteindelijk als achtste in een tijd van 2’24”57. Niet haar beste chrono ooit, want ze bleef ruim een seconde boven haar eigen Belgisch record. Teleurgesteld was Lecluyse allesbehalve, want ze had haar grote droom waargemaakt.

Na de Spelen liep haar relatie met wielrenner Victor Campenaerts spaak, maar dat ontmoedigde Lecluyse niet. Ze bleef hard werken en met het WK kortebaan in Abu Dhabi staat haar eerste grote doel sinds Tokio voor de deur. In het verleden behaalde Lecluyse al eens eremetaal op een WK kortebaan: brons op de 200 meter schoolslag in het Chinese Hangzhou in 2018. We kunnen gerust zeggen dat Lecluyse een kampioenschapszwemster is, want ze veroverde ook al vijf EK-medailles, met een gouden plak op het EK kortebaan in het Israëlische Netanya als hoogtepunt.

Hoe gaat het met je, Fanny?

“Goed. Ik ben na de Spelen opnieuw hard aan het trainen en ik hoop daar de vruchten van te plukken. Ik heb nooit gedacht aan stoppen na de Spelen, want ik wil mij nu vooral focussen op de 100 meter wisselslag. De Spelen waren fantastisch en het hoogtepunt van mijn carrière, maar dat wil niet zeggen dat ik het zwemmen plots links laat liggen. Ik doe daarvoor veel te graag mijn job.”

Van 16 tot en met 21 december vindt het WK kortebaan plaats. Met welke ambities ga je van start?

“Aangezien ik een ander nummer zwem, weet ik dat ik niet dezelfde resultaten kan verwachten. De 100 meter wisselslag is meer een sprintnummer en ik ben geen pure sprintster. Op de 200 meter schoolslag kon ik altijd voor de finale of misschien wel het podium gaan, maar nu moet ik realistisch zijn. De 100 meter wisselslag is vier keer 25 meter voluit gaan. Het zijn ook vier verschillende stijlen die je zwemt, het is dus wat aanpassen. Ik hoop de halve finales te bereiken, maar ook dat wordt niet gemakkelijk. Als ik met een besttijd naar huis ga, is mijn WK geslaagd. Dat is voor iedereen zo, denk ik.”

Is de schoolslag volledig op het achterplan verdwenen?

“Ik zwem geen 200 meter schoolslag meer. Ik zwem vooral 100 meter wisselslag nu. De 50 meter schoolslag is wel een afstand die ik nog doe. Maar ik train niet meer zoveel als voor de Spelen. Het zijn nu vooral sprintnummers die ik afwerk. Ik kan naar daar (Abu Dhabi, red.) vertrekken zonder druk en verwachtingen. Dat is ook wel eens aangenaam. Vroeger was het altijd van moeten. Nu mag alles en moet niks. Ik wil me vooral amuseren en genieten van de mooie momenten die nog resten.”

Hoe zit het precies met de coronamaatregelen in Abu Dhabi?

“Ik heb geen flauw idee. Ik hoop vooral dat het doorgaat. Het enige wat ik weet, is dat ik 48 uur voor vertrek een PCR-test moet doen. Voor de rest is het voor mij een even groot vraagteken als voor jullie. Het WK is door het coronavirus al eens verplaatst, dus hoop ik dat alles nu vlekkeloos georganiseerd kan worden.”

Wat zijn je doelen na het WK kortebaan?

“Daar heb ik voorlopig geen zicht op. Ik bekijk het momenteel echt semester per semester. Volgend jaar in augustus vindt het Europees kampioenschap langebaan plaats, maar momenteel denk ik daar niet aan. Het is nog erg lang tot dan. Ik focus mij nu eerst op Abu Dhabi en daarna zien we wel. Ik laat het op mij afkomen. Ik wil nu gewoon eens iets anders proberen. Een ander nummer zwemmen, zal me vooral mentaal een boost geven. Ik was de 200 meter schoolslag wat beu. Hoe vaak mijn knieën zijn rondgedraaid, je wilt het niet weten. (lacht) Ik had onlangs ook een blessure en wil geen onnodige risico’s nemen. Ik sluit wel niks uit. Wie weet heb ik straks toch weer de energie om voor de 200 meter schoolslag te trainen. Nu wil ik gewoon één seizoen van nummer veranderen en dan zien we wel wat de toekomst brengt.”

Veel succes in Abu Dhabi.

“Graag gedaan en bedankt! Ik hoop dat alles vlot zal verlopen en dat ik mijn besttijd kan verbeteren. Ik ben er klaar voor.”