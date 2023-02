Ex-T2 Pieter van nieuwenhove over einde samenwerking met Apolloon Spurs: “Jammer, maar ik kan er mee leven”

Handbalclub Apolloon Kortrijk Spurs verloor vorig weekend tegen leider Eynatten-Raeren met 33-36. Door deze nederlaag hebben de paars-witten maar één opdracht. Zaterdagavond de punten thuis houden tegen rechtstreeks play-off kandidaat HC Kraaiem. Dit zal voor de tweede keer zonder assistent-coach Pieter Van Nieuwenhove zijn, die zijn samenwerking door het bestuur beëindigd zag.

Na een zwak tweede deel in de eerste helft tegen Eynatten, waar de Spurs een 0-9 om de oren kregen en ze de score van 10-12 naar 10-21 zagen evolueren, kon de scheve situatie na de rust niet meer rechtgezet worden. Toch kwam de ploeg van Luc Vercauteren nog tot op één schamel puntje (27-28), maar de Oostkantonners hielden stand. Door dit verlies zit er voor Apolloon zaterdagavond in de Lange Munte maar een ding op: de twee punten thuis houden tegen HC Kraainem om zich te plaatsen voor de play-offs. In de heenronde werd het 34-33 op verplaatsing.

Wie er niet meer bij was, maar de situatie nog op de voet volgt is Pieter Van Nieuwenhove. ‘Piewie is al vele jaren actief binnen onze club, als speler, jeugdtrainer, supporter, ouder en vrijwilliger, en zal dat in de toekomst ongetwijfeld nog zijn. We danken Pieter voor zijn inzet en hopen vroeg of laat opnieuw een beroep te kunnen doen op zijn know-how en Apolloon DNA!”, klonk het op de sociale media van de club. “Dit was inderdaad mijn eerste wedstrijd vanuit de tribune”, vertelt Pieter.

“Ik zag een wedstrijd waarin we redelijk goed gestart waren. Maar daarna volgden 15 compleet slechte minuten. Door het ondertal zakten we volledig door het ijs. In de tweede helft namen we een goeie start en kwamen tot op één punt. Daarna gingen we echter fysiek ten onder. De inhaalbeweging kostte te veel krachten. Als er moet gewisseld worden, gaat de kwaliteit omlaag.”

Stress

“Zaterdag moet er dus gewonnen worden tegen Kraainem. De play-offs zijn belangrijk. Dan speel je met positieve stress en mag er al eens verloren worden zonder erg. Haal je die play-offs niet, dan is het negatieve stress. Dan moet je spelen voor het behoud. Een groot verschil natuurlijk. Draait dit goed uit, dan kan er misschien een week later ook in Houthalen nog winst inzitten door het opgedane vertrouwen. Dan kan een sprong in het klassement alsnog.”

Ik zie mezelf niet volledig verdwijnen uit het handbal, daarvoor vind ik het spelletje nog te geestig

“Jammer genoeg moet dit alles zonder mij gebeuren”, zucht Pieter. “Bij de jaarwisseling had ik aangegeven na deze campagne te stoppen als T2 door beroepsredenen. Er was nog zoveel mogelijk. Helaas besliste het bestuur om de continuïteit te bewaren en daarom de samenwerking nu al te stoppen. Heel spijtig, maar ik kan er mee leven. Het is zeker niet in ruzie of onmin dat deze beslissing genomen is. Het is wel heel spijtig dat er nu geen vervanger naast T1 Luc Vercauteren zit. Luc en ik kwamen heel goed overeen. De verstandhouding met hem en ook de spelers was heel goed. We hadden duidelijke afspraken, ook naar de spelers toe. Dit is een bende maten waar ik een beetje het klankbord van was, en daar had ik een heel goed gevoel bij als onderdeel van mijn taak als T2.”

“Ik ben leerkracht lassen in het Guldensporencollege en daarnaast doe ik dit in bijberoep voor bedrijven, meestal ‘s avonds. Uiteraard ga ik nog komen kijken naar de wedstrijden en ook mijn zoon is hier actief bij de U18. Ik zie mezelf niet volledig verdwijnen uit het handbal. Daarvoor vind ik het spelletje nog te geestig. Mijn hart ligt immers volledig bij Apolloon. Ik sta niet weigerachtig om in de toekomst nog iets te kunnen betekenen voor de club, maar het moet haalbaar zijn.”

“Ik was dus anderhalf jaar assistent. De bedoeling was om één jaar die taak op mij te nemen, maar dan kwam er nog een jaar bij. Helaas kwam daar nu vroegtijdig een einde aan.”

“Ik was hier actief als speler en jeugdcoach, waar ik aan alle leeftijdscategorieën training gaf. Daar spelen er nu veel van bij de eerste ploeg”, besluit Pieter Van Nieuwenhove.