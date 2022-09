Europees zilver voor Zwaantje Lyssa Vansteenkiste

Op het Europees kampioenschap skeeleren in het Italiaanse l’Aquila behaalde Lyssa Vansteenkiste (Zwaantjes Roller Club Zandvoorde) in de categorie ‘Youth ladies’ een zilveren medaille op de 500m +.

Op haar favoriete nummer bleek de eerste ronde overleven de moeilijkste horde voor Lyssa Vansteenkiste. In de eerste ronde plaatste ze zich met de veertiende tijd bij de beste 16 tijden. Vanaf dat moment, dus in kwartfinale en halve finale, strijden de rensters per vier. Telkens kwalificeren de eerste twee zich voor de volgende ronde. Lyssa Vansteenkiste kwalificeerde zich op schitterende wijze voor de finale.

In de finale lag ze lange tijd op een vierde plaats maar in de laatste 150 meter haalde ze alles uit de kast. In het laatste rechte stuk snelde ze naar een zilveren medaille met amper veertien honderdsten na de Europese kampioene, de Portugese Francisca Henriques. Op een zucht van goud dus! Een Italiaanse werd derde en pakte het brons. Voor Lyssa Vansteenkiste is dit Europees zilver een zeer mooie kers op de taart als eerstejaars in deze jeugdcategorie.

Lotte Verburgh werd 15de in de afvalling, Fran Vanhoutte zevende in afvalling, Stien Vanhoutte negende in afvalling. Indra Médard deed veel kopwerk voor kopmannen Jason Suttels en Bart Swings in de afvallingskoers over tien kilometer. Hij werd 14de, Suttels werd Europees kampioen voor Bart Swings. (PR)