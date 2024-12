Emmerson Delaere is West-Vlaams kampioen duo’s golfbiljarten: “Een technisch en tactisch spel”

Voor het tweede jaar op rij behaalde Emmerson Delaere uit Lichtervelde, samen met zijn teammaat Ruben Vermeulen, de eerste plaats in de duo Hoog reeks bij het West-Vlaams kampioenschap golfbiljarten. In de C-reeks won Lichterveldenaar Nick Verbeke.

Emmerson Delaere (35) woont samen met zijn verloofde Maxine Vandecaveye (30) in de Mosselstraat in Lichtervelde. Hij heeft één zoon, Massimo (9). “Op 13-jarige leeftijd ging ik mee biljarten met mijn vader Mario in café De Burgersgilde. Een jaar later begon ik met competitie te spelen in café Markhove in Kortemark. Biljarten is een leuk spel, de sfeer errond is fantastisch en je bouwt er een mooie vriendenkring mee op.”

“Je kan het vergelijken met schaken, maar dan op de biljarttafel. Het is niet alleen een technisch spel, maar zeker ook een tactisch spel”, vertelt Emmerson. Hij biljart op West-Vlaams en nationaal niveau, wat toch wel wat tijd in beslag neemt. “Het trainen zelf valt wel mee, tijdens de week train ik zo’n uur of twee. Ik heb biljartdagen op maandag, dinsdag, vrijdag- en zaterdagavond. Voor de competitie zelf ben ik wel even op pad. De vrijdag zijn er competities over heel West-Vlaanderen, dan vertrek ik om 18 uur om pas rond 1 uur thuis te komen, de zaterdag is het nationaal, en dan vertrek ik al om 16 uur.”

Elkaar aanvullen

Halfweg november haalde Emmerson samen met zijn teammaat Ruben Vermeulen de titel binnen van West-Vlaanderen duo’s Hoog. “Dat is in de erereeks. Ruben en ik spelen nu twee jaar samen, en halen voor de tweede keer de titel binnen. We hebben allebei onze eigen specifieke talenten en vullen elkaar aan. Ruben is eveneens afkomstig van Lichtervelde, en woont nu in Oostrozebeke. Tussenin komen we niet samen om te trainen, we hebben allebei thuis een biljart staan en oefenen alleen. Voor de competitie vertrekken we een uur of twee vroeger, en spelen dan tegen elkaar. We zijn ploegmaten, maar op andere competities zijn we ook wel elkaars concurrenten”, zegt Emmerson.