Emma Plasschaert opent met dertiende plaats in Palma de Mallorca in 51e Trofeo Princesa Sofia

In het Spaanse Palma de Mallorca is de 51e Trofeo Princesa Sofia begonnen, de traditionele Europese start van het zeilseizoen en openingsmanche van de Hempel World Cup Series. Er nemen Belgen deel in vijf categorieën, met de Oostendse Emma Plasschaert als uithangbord. De tweevoudige en regerende wereldkampioen staat na de eerste dag in de ILCA 6 dertiende na een zevende plaats in de eerste regatta van de gele groep.

Eline Verstraelen staat voorlopig 37e na een negentiende plaats in de gele groep. William De Smet is in de ILCA7 24e na een zesde en twaalfde plaats in zijn groep. Wannes Van Laer (zestiende en zevende) staat na dag één op de 31e positie. Thomas Broucke is na vier races in de iQFOIL dertiende.

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts treden aan in de 49er FX, net zoals de duo’s Yannick Lefebvre/Tom Pelsmaekers en Arthur De Jonghe/Jan Heuninck in de 49er bij de mannen. Zij kwamen nog niet in actie.

Er komen meer dan 700 zeilers uit een 50-tal verschillende landen aan de start van de Trofeo Princesa Sofia. Zaterdag (9 april) worden de medailleraces gevaren.