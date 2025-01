Emma Plasschaert maakt behoorlijk debuut op WK Etchell

Na vele maanden zonder competitie heeft Emma Plasschaert de voorbije week opnieuw wedstrijden gezeild. Ze debuteerde op een behoorlijke wijze in het WK Etchell.

Emma Plassschaert, tweevoudig wereldkampioene uit Oostende, heeft sinds de Olympische Spelen niet meer op haar ILCA-boot getraind. Op de kust voor het Franse Marseille waar de olympische zeilwedstrijden plaats hadden, moest ze genoegen nemen met een zevende plaats in de eindstand. Dank zij dat resultaat bekwam Emma Plasschaert wel een olympisch diploma. Emma Plasschaert had vorig jaar ook haar kandidatuur voor een zitje in de atletencommissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gesteld. Helaas was de zeilster niet gekozen om een van de vier leden van de commissie te worden.

Met broers McKenzie

In Australië nam de Oostendse zeilster de voorbije maanden een rustpauze. Matt Wearn – haar echtgenoot en olympisch kampioen – en Emma Plasschaert bleven wel verder fysiek trainen. Ondertussen proberen beiden ervaring op te doen met andere boottypes. Zo trainden ze op de Moth (een monohull met foils) en namen ze de voorbije week deel aan het WK Etchell voor de kust van het Australische Melbourne. Je kan deze Etchell-boot vergelijken met de Draak in Europa. De Etchell is een open kielboot met drie personen aan boord. Matt Wearn eindigde met zijn team zesde. Stuurvrouw Emma Plasschaert, die weinig ervaring op die boot heeft, werd met de broers Paul en Tony McKenzie 24ste op 50 deelnemers. Emma Plasschaert proeft dus voor het eerst en tot voldoening van het WK Etchell. Beiden – Matt Wearn en Emma Plasschaert – bewezen op dat WK Etchell dat ze weer de smaak te pakken hebben om competities te varen.