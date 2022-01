Emile Mattheeuws wordt in trial fabrieksrijder voor Vertigo

Emile Mattheeuws, lid van KAMCE Trial Team in Torhout, werd vorig seizoen op de motor nationaal kampioen trialrijden en kreeg voor dit jaar van het Spaanse bedrijf Vertigo Motors een aanbod dat hij niet kon weigeren.

Emile reed het BK, dat overigens uit zeven manches bestond, met een motor Gas Gas 300cc tweetakt. Komend seizoen wordt dit Vertigo, een Spaans bedrijf dat in de buurt van Barcelona in 2012 door Manel Jané werd opgericht voor de productie van trialmotoren. “Dit wordt voor mij een nieuwe uitdaging”, vertelt Mattheeuws die de voorbije week in Spanje was om de overeenkomst te ondertekenen. “Hun aanbod, met veel voordelen, kon ik niet laten liggen. Ik ben nu officieel ook fabriekspiloot van dat merk.”

De passie voor de motorfiets en specifiek voor het trialrijden kreeg de 22-jarige Emile Mattheeuws van thuis uit mee. Zijn vader Mario Mattheeuws deed aan trial en is op nationale en tijdens Europese wedstrijden zijn vaste begeleider. Hij geeft aanwijzingen met betrekking tot het te volgen van het traject. Emile woont in Oedelem en Sint-Andries en kreeg op zijn vierde verjaardag zijn eerste offroad-brommer. Daarna deed hij met een fiets trialervaring op en ging hiervoor op school met de broers Kenny en Wesley Beleay.

Wereldkampioenschap

Ruim tien jaar geleden volgde zijn eerste trialwedstrijd met een Beta-motor van 80cc. Ieder jaar zette Emile binnen zijn sport de nodige stappen en werd zijn moeilijkheidsgraad groter. “In 2017 werd ik nationaal kampioen bij de Nationalen en trok ik naar de hoogste categorie. Het eerste jaar eindigde ik derde, het tweede seizoen tweede en vorig seizoen was ik goed voor de nationale titel. Een mooie progressie”, vindt hij.

Emile nam het voorbije seizoen in de op één na hoogste trialreeks met ons land tevens deel aan het Wereldkampioenschap, op vijf verschillende locaties met soms twee wedstrijden per weekend. De West-Vlaming zal komend seizoen het Trial 2 WK rijden en in ons land zijn nationale titel verdedigen op de Vertigo Nitro, een nieuw 300 cc-model. “Ik hoop ieder jaar op meer en beter. Ik probeer in de eerste plaats wel om mijn mooi jaar 2021 te evenaren. Deze nieuwe motor zorgt alvast voor een extra boost en een goede motivatie. Ik ga die motor eind januari in Spanje halen en kom er dan begin februari mee naar ons land. De start van het nieuwe seizoen is voorzien eind maart.”

(ACR)