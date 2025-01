Elise Debo maakt zich op voor EK luchtpistool in Estland: “Veel trainen is mijn wapen”

De 14-jarige Elise Debo is een getalenteerde luchtpistoolschutter. In februari mag ze België vertegenwoordigen op het Europees kampioenschap bij de U16 in het Estse Tallinn. Misschien kan ze er haar kandidatuur voor de Oostrozebeekse sportprijzen, die worden uitgereikt op 28 februari, nog wat extra kracht bijzetten want daar is ze genomineerd als ‘Verdienstelijke Jongere’ bij de meisjes.

Elise Debo (14) is de dochter van Davy Debo en Brenda Van Steenbrugge. Ze loopt school aan het college van Waregem waar ze de richting Latijn volgt en nu aan haar derde jaar bezig is. Volgens haar vader en coach is Elise bovendien een goede studente die helemaal geen last heeft van de combinatie van haar sport met de studies.

“Hoe ik als meisje in het luchtpistoolschieten gerold ben? Dat is het gevolg van de hobby van mijn papa Davy.”

“Hij beoefende deze sport in de Sint-Hubertusschuttersclub in Beveren-Leie en door geregeld met hem mee te gaan, kreeg ik ook goesting om het eens te proberen. Al was ik toen nog piepjong, een jaar of negen.

Record

Aangezien ik het schieten heel leuk vond en de resultaten best meevielen, werd ik vrij snel lid van de club en ging ik meteen aan de slag in de discipline luchtpistool. Tweemaal in de week trok ik mee met mijn papa die me intussen beter vertrouwd heeft gemaakt met deze sport.”

“Ik kon op 9-jarige leeftijd starten bij de duiveltjes en daar werd ik al vlug opgemerkt door mijn goede schietresultaten. Ook bij de benjamins en cadetten bleven de resultaten uitmuntend zodat ik in november 2024 Belgisch kampioen werd. Meteen bleek dit resultaat goed voor een Belgisch record bij de cadetten. Intussen ben ik aan mijn laatste jaar bezig in die categorie. Door mijn goede resultaten op wedstrijden en in selecties maak ik nu deel uit van Team Belgium. Intussen kreeg ik al de kans om met Team Belgium een tornooi af te werken in Cardiff (Wales, oktober 2024) waar ik twee keer zilver en één keer brons behaalde. Door mijn goede resultaten krijg ik nu de kans om voor België deel te nemen aan het Europees kampioenschap in Tallinn, de hoofdstad van Estland, in februari 2025. Het spreekt voor zich dat ik er echt naar uitkijk om me te meten met de beste schutters uit Europa. Ik hoop uiteraard om daar en mooi resultaat neer te zetten.”

“Welk geheim wapen ik hanteer om op zo’n jonge leeftijd al zo’n goede resultaten neer te zetten? (lacht) Ik zou zeggen heel veel trainen en zorgen voor een uitstekende hand-oogcoördinatie. Voor mij blijft het een bijzonder leuke hobby, zeg maar een passie, en ik hoop door veel te trainen steeds beter te worden.” (JC)