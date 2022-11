Elastika Roeselare schittert in eerste wedstrijd van seizoen

Elastika Roeselare deed het voortreffelijk in de eerste turnwedstrijd van het seizoen, in Landegem. De turnclub keerde terug met vijf gouden, één zilveren en twee bronzen medailles.

In de tumbling-airtrack was er goud voor Willem Vanden Hurk (15+), Sien Matten, Fien Bastiaens en Silke Coeman (allen 11-12-jarigen); in de wedstrijd lange mat goud voor Amélie Brulez (9-10-jarigen), zilver voor Elise Van Bruane (11-12-jarigen) en brons voor Noah De Wispelaere en Simon Dauchy (beiden 9-10-jarigen). Voor Aurélie en Willem was het hun allereerste wedstrijd ooit.

Op de wedstrijd waren er ook drie juryleden van Elastika aanwezig. Dorine Debeuf en Dries Vanden Hurk jureerden op de wedstrijd tumbling, Kathleen Defoort richtte zich tot de trampolines.