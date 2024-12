Eetkaffee ’t Nesje organiseert dartskoppeltornooi

Tonny Deceuninck en dartsvrienden ’t Nesje organiseren in het Eetkaffee ’t Nesje op donderdag 26 december een spannend dartskoppeltornooi, genaamd ‘Bierbondarts’. Medeorganisator Tonny (39) kijkt samen met de uitbaters, Triny en Yves, uit naar een dag vol actie en plezier. “Een dartskoppeltornooi lijkt ons de perfecte gelegenheid om de sfeer erin te brengen tijdens de feestdagen”, vertelt Tonny.

Deelnemers kunnen zich per persoon inschrijven en de koppels worden door lottrekking bepaald, wat zorgt voor extra verrassingen. “Dat maakt het voor iedereen spannend, je weet van tevoren nooit met wie je speelt”, legt Tonny uit.

Dubbel uitgooien

Het toernooi gaat van start om 14 uur en wordt gespeeld volgens het systeem van 501 met dubbel uitgooien, waarbij elke deelnemer drie of vier wedstrijden speelt in de eerste ronde.

De inschrijving bedraagt 15 euro per persoon. Om deel te nemen, moet het bedrag overgemaakt worden naar rekeningnummer BE06 3770 2202 7222, met vermelding van naam en voornaam in de mededeling. Er is plaats voor maximaal 40 deelnemers, wat betekent dat er 20 koppels kunnen meedoen. “We hebben maar een beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij”, waarschuwt Tonny.

Het toernooi verloopt in verschillende rondes: na de eerste poulefase wordt er verder gespeeld met 1/8-, 1/4- en 1/2-finale, gevolgd door de grote finale. Het klassement wordt opgemaakt op basis van gewonnen wedstrijden, saldo van de gespeelde legs en, bij gelijke stand, de onderlinge uitslag.

Bij aankomst meldt iedere deelnemer zich aan en trekt een nummer, waarna de koppels ter plaatse worden gevormd. Gedurende het toernooi krijgt elk koppel een bierbon ter waarde van twee euro voor elke gewonnen leg, van de eerste ronde tot de finale.

Prijzenpot

De prijzen zijn aantrekkelijk, want het winnende koppel ontvangt 60 euro, de tweede plaats 50 euro, de derde plaats 40 euro, en het vierde koppel krijgt 30 euro, allemaal in de vorm van waardebonnen voor Eetkaffee ’t Nesje.

Kortom, het belooft een gezellige en sportieve dag te worden in een ontspannen sfeer. “We hopen dat veel mensen zich inschrijven en samen met ons een geweldige tijd hebben”, besluit Tonny enthousiast.

Donderdag 26 december, Eetkaffee ’t Nesje, Dorpsstraat 62. Inschrijven kost 15 euro en kan door het bedrag over te maken naar het rekeningnummer BE06 3770 2202 7222, met vermelding van naam en voornaam in de mededeling.