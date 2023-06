Duo Tibo Vyvey en Mil Blommaert naar halve finales in wereldbeker roeien, ook Marlon Colpaert en Niels Van Zandweghe plaatsen zich

De lichte dubbeltwee Tibo Vyvey en Mil Blommaert hebben zich vrijdag voor de halve finales geplaatst op de wereldbeker roeien in het Italiaanse Varèse.

Vyvey en Blommaert plaatsen zich door als derde te finishen in de herkansingsrace. Die moesten ze varen nadat ze in hun reeks vijfde waren geworden. Marlon Colpaert en Niels Van Zandweghe plaatsten zich vrijdagochtend rechtstreeks voor de halve finales met een tweede plaats in hun reeks.