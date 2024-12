Dubbel succes voor Judoclub Yama Arashi Bavikhove: “De verwachtingen zijn meer dan overtroffen”

Na de dubbelslag van vorig jaar waarbij JC Bavikhove met twee ploegen kampioen werd, doet het dat dit jaar nogmaals over. De heren in 3C en dames in 2B worden kampioen in hun reeks en promoveren.

“Om te beginnen starten we met een unicum: vier ploegen opstellen (drie herenploegen en één damesploeg) met vooropgestelde ambities”, steekt een trotse hoofdtrainer Donaat Vandeburie van wal. “De verwachtingen werden meer dan overtroffen. De ambities waren realistisch en eerder voorzichtig, de resultaten zijn geweldig. De eerste ploeg in hoogste divisie behaalde een mooie zesde plaats. De tweede ploeg bleef ongeslagen en werd kampioen in 3C en promoveert naar tweede divisie. De derde ploeg wint de laatste speeldag nog twee keer en komt zo op een achtste plaats. De damesploeg wordt kampioen en promoveert naar eerste divisie. Prestaties waar we heel trots op zijn.”

Marnik Bulckaert richtte in 1994 Judoclub Bavikhove op die Yama Arashi werd gedoopt. De club sloot zich aan bij de Euro-Budo-federatie onder de Vlaamse Vechtsport Associatie. Het bestuur rond de club werd gevormd onder leiding van Hendrik Defoort. De club groeide met een rustig tempo van 16 leden in het prille begin tot een 36-tal leden in 2005. Het bestuur werd uitgebreid, mede door het engagement van enkele ouders. In datzelfde jaar dwongen beroepsgerelateerde omstandigheden van de toenmalige sensei het bestuur tot een trainerswissel. Kort daarop werd de jonge, maar ambitieuze Hulstenaar Donaat Vandeburie aangesteld als nieuwe trainer van de club en sloot Yama Arashi zich aan bij de Vlaamse Judo Federatie (VJF).

Beloftevolle judoka’s

“Ik ben nu al 18 jaar hoofdtrainer”, vertelt de 40-jarige Donaat Vandeburie. “Zelf begon ik met judo in Ingelmunster in het derde leerjaar. Op mijn 21ste was ik daar al jeugdtrainer.”

Onder Donaat, trainer A, jeugdsportcoördinator, zwarte gordel 5de DAN en opgeleid bij judoclub Kawaishi Ingelmunster, begint Yama Arashi zich meer en meer te profileren als een club van jonge beloftevolle judoka’s die zich twee keer per week keihard willen inzetten om te groeien in de sport die ze zo graag beoefenen.

“Na het moeilijke begin tijdens de eerste competities begon die inzet pas echt resultaat op te leveren. Eerst verdienstelijke kampen, wat later enkele mooie ereplaatsen en alsmaar frequenter één of enkele gouden plakken. Of hoe Jigoro Kano het ooit verwoordde: ‘Met inzet bereik je elk doel’”, aldus Donaat.

Ontspanning

Vandaag telt Yama Arashi Bavikhove 200 leden. Omdat de groep te groot werd om samen te trainen werd hij gesplitst in twee groepen die elk één uur trainen. De eerste groep omvat de judoka’s tot 11 jaar en start de training om 17.30 uur stipt. De training eindigt om 18.30 uur. De tweede groep omvat de judoka’s ouder dan 11 jaar en start de training om 18.30 uur stipt. De training eindigt om 19.30 uur. Op zondagmorgen traint groep 1 van 10 tot 11 uur en groep 2 van 11 tot 12 uur. Ondanks de talrijke deelnames aan competities met onze club willen we zeker ook benadrukken dat het recreatieve aspect binnen onze club behouden blijft. Je moet vooralsnog plezier beleven aan de sport. Iedereen is daarom ook welkom om lid te worden van Yama Arashi.”

“Naast de ‘inspanning’ op de tatami is er af en toe ook plaats voor ontspanning naast de mat. Zo vindt er elk jaar in maart een receptie plaats waarop de laureaten van judoclub Yama Arashi in de bloemetjes worden gezet. Hiervoor wordt elke prestatie op competitie en de inzet op training tijdens het sportjaar door het bestuur zorgvuldig bijgehouden. Ook de sponsors van onze judoclub bedanken we dan.”

“Voorts organiseert het bestuur jaarlijks afwisselend een sportieve namiddag en een judoweekend, wat altijd voor onvergetelijke momenten zorgt. Diegenen die er bij waren zullen dat bevestigen. Elk jaar zetten we op alle vlakken stappen vooruit. Meer deelnemers aan competities. Meer ploegen in interclubs. Betere resultaten op internationale tornooien ook bij U18 en U21. Meer en breder trainerskorps. Meer zwarte gordels en hogere dans. Professionalisering in verband met sponsoring. Nieuwe dojo in 2026 en de samenwerking met Ooigem optimaliseren”, besluit Donaat.