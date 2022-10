Doelmannen Bert en Jonas blikken vooruit op handbalkraker

Zaterdagavond staat de topper tussen HBC Izegem en Apolloon Kortrijk Spurs op het menu. Extra pigment: beide doelmannen ruilden in het tussenseizoen van club.

De 23-jarige Bert Remmery maakte de overstap van Izegem naar Kortrijk. “Door een blessure met een operatie tot gevolg kwam ik niet aan handballen toe tot eind juni”, vertelt de Izegemnaar. “Het herstel verliep vlotter dan verwacht, waardoor ik nu al het goeie ritme te pakken heb. De aanpassing met de spelers, en de andere manier van spelen verliep vrij vlot. Ook ons seizoensbegin mag er zijn. Na onze enige uitschuiver tegen Hubo Handbal behaalden we een klinkende zege tegen Sasja (36-31) vorig weekend. We moesten iets rechtzetten en dat deden we. Voor ons de ideale wedstrijd om vertrouwen te tanken richting clash tegen Izegem. Dit burenduel zorgt toch wel voor extra spanning. Ik speelde mijn volledige carrière bij onze tegenstander van dienst, op twee seizoenen Doornik na. Ik kijk hiermee mijn beste maten Aaron Vandewoestijne en Ward Demeulenare in de ogen. In een derby kan alles. Izegem heeft het thuisvoordeel, wat niet onbelangrijk is. Defensief zijn ze heel sterk. Sowieso zal het dicht bij elkaar liggen. Bij Izegem is het al een beetje van moeten na twee nederlagen op vijf”, aldus Bert Remmery.

Familiale club

Ook Jonas Nowé maakte de omgekeerde beweging nadat hij nooit een andere club kende. “Voor mij verliep de integratie heel vlot bij deze chille bende”, zegt de 26-jarige Kortrijkzaan. “Na een stage in Duitsland, waar nog twee nieuwe spelers aansloten, had ik niet het gevoel dat in een nieuwe ploeg terecht kwam. Er is wel een verschil in omkadering, maar dit is ook een vriendenbende in een familiale club.”

“Wij zijn nog op zoek naar onze beste vorm na twee nederlagen. Vorig weekend stonden we tegen Houthalen de volledige match achter, iets wat we niet meer konden rechttrekken. Slechte shotkeuze lag onder andere mee aan de basis van de nederlaag. Het zal stukken beter moeten. We hebben er nu wel vier van onze eerste vijf partijen buitenshuis opzitten. In de terugronde spelen we zeven van onze laatste tien in eigen huis, dat belooft.”

“Ik kijk alvast uit naar mijn eerste derby in het andere kamp. De kansen liggen vijftig-vijftig. Desondanks dat wij in een dipje zitten zal het naar alle waarschijnlijkheid terug uitdraaien op een close game. We krijgen een tegenstander tegenover ons die het vooral met snel spel wil afmaken. Tore Devos en Jan Steenhoudt dragen de ploeg, dus zal het erop aankomen om hen stil te leggen. Balverlies wordt onmiddellijk afgestraft. Ik ben momenteel redelijk content met de speelminuten die ik krijg. Ik leer heel veel bij van mijn doublure, die meer ervaring heeft dan ikzelf. Al doende pak ik meer speeltijd, ik mag dus niet klagen”, besluit Jonas Nowé. (ELD)