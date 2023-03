Diksmuidse judoka Ahmed Abdelaziem Mohamed sterk bezig: “Veel en hard trainen werpt vroeg of laat vruchten af”

Ahmed Abdelaziem Mohamed is de jongste maanden sterk bezig als judoka. De 14-jarige Diksmuideling traint minstens drie keer per week bij Son Kei in Diksmuide.

Ahmed Abdelaziem Mohamed (14) woont in de IJzerlaan in Diksmuide. Zijn vader heeft een Soedanese achtergrond en zijn mama is van Oezbeekse afkomst. Hij zit in het derde middelbaar in het Sint-Aloysiuscollege in Diksmuide en volgt er de richting natuurwetenschappen. “Rond mijn 8ste ben ik begonnen met judo. In onze familie zijn er ook enkele familieleden die judo beoefenen en dat heeft me geïnspireerd”, vertelt Ahmed, die over de blauwe gordel beschikt. “Ik wil binnenkort de bruine gordel behalen. De voorbije maanden kon ik enkele mooie prestaties neerzetten. Zo werd ik eerste in de bekerstand van 2022 en werd ik daarvoor onlangs in de bloemetjes gezet. Zaterdag haalde ik op een internationaal tornooi in Ingelmunster een derde plaats bij de U18. Op dat tornooi namen meer dan 500 judoka’s deel. Ik kamp momenteel in de gewichtsklasse -46 kilogram.”

Wedstrijd in Hooglede

De volgende wedstrijd is komend weekend in Hooglede. “Ik ben heel gemotiveerd om weer mee te doen voor het hoogste schavotje. Trainen doe ik drie per week in Diksmuide. Af en toe ga sta ik ook nog op de tatami in Houthulst en Lichtervelde. Mijn trainers zijn Rudy Dewyse, Jacques Vermeersch en Laury Callaert. Ik vind het fijn om veel en hard te kunnen trainen. Dat werpt vroeg of laat vruchten af. Ik hoop nog aan veel wedstrijden en kampioenschappen deel te nemen. En uiteraard is plezier ook een heel belangrijke factor. In de club is er een uitstekende sfeer en ik heb veel vrienden”, aldus Ahmed, die in zijn vrije tijd af en toe zwemt en loopt en graag naar profjudo kijkt. “Ik ben fan van de Japanners Joshiro Maruyama en Shohei Ono. In eigen land volg ik de prestaties van Matthias Casse op de voet”, besluit het jonge judotalent. (API)