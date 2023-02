Delfine Persoon staat eindelijk opnieuw dichtbij nieuwe wereldtitelkamp

Delfine Persoon bokst binnenkort tegen de Zuid-Koreaanse Bo Min Re Shin voor de WBC International Continental titel bij de super pluimgewichten. “De winnaar van die kamp mag boksen voor de wereldtitel tegen de Amerikaanse Alycia Baumgardner”, zegt Delfine’s coach Filiep Tampere. “Dat staat nu al vast. Hopelijk wordt Delfine de winnaar.”

Delfine is ondertussen 38 jaar en de Gitse hoopte het laatste anderhalf jaar voor een wereldtitel te kunnen boksen om zo haar carrière mooi af te sluiten. Maar de twee verliespartijen (ten onrechte) tegen Katie Taylor, de match nul in november vorig jaar tegen Ikram Kerwat én Taylor’s en Baumgarndner’s beschermheer Eddy Hearn zorgden ervoor dat het allemaal bleef aanslepen. Maar Filiep Tampere en zijn team bleven vechten voor een wereldtitelkamp.

Nummer 2 tegen nummer 3

“We staan er nu eindelijk heel dichtbij”, zegt Filiep. “Delfine moet nu eerst boksen voor de WBC International titel bij de superpluimgewichten tegen de Zuid-Koreaanse Bo Mi Re Shin (28). De winnaar van die kamp is nu al zeker van een wereldtitelgevecht tegen Alycia Baulmgardner. Die staat nummer 1 op de wereldranglijst bij de superpluimgewichten, Delfine staat 2de en Bo Min Re Shin 3de. De Zuid-Koreaanse bokste al 19 kampen waarvan ze er 15 won (8 met knock-out). Delfine deed 50 kampen, waarvan ze er 47 won.”

Torhout?

Waar de kamp tegen Bo Mi Re Shin zal plaatsgrijpen, is nu nog niet helemaal duidelijk. “Het kan zowel in Zuid-Korea of in België zijn. We moeten eerst proberen een akkoord te maken met de manager van Bo Mi. Slagen we daar niet in dan zal de hoogste bieder de kamp mogen organiseren waar hij dat wil. Delfine en ik én ons Boxing Team Houtland hopen die kamp op 28 mei in het Sportcentrum Benny Steelant in Torhout te kunnen organiseren. Afwachten!”

Morgen zaterdag staat Filiep Tampere in Munchen aan de zijde van zijn Brugse bokser Timur Nikarkhoev die er tegen Robin Krasniqi bokst. (IB)