Delfine Persoon na match nul in Dubai: “De ref reageerde niet als ik Ikram Kerwat aan het wankelen bracht”

Delfine Persoon (37) bokste vorige zondag in Dubai voor de WBC Silver titel bij de superpluimgewichten tegen de Duitse van Tunesische oorsprong Ikram Kerwat en die ging al in in de 1ste ronde aan het wankelen na een slag op de kin. “De ref reageerde niet en ik ging gewoon op adrenaline door. De scheidsrechters gaven me een match nul en geen KO-zege”, zegt ze. “Volgens mijn coach en ik is dat onterecht!”

Delfine kreeg van de refs geen KO-zege maar wel match nul. Omdat ze een beginnersfout beging, een ongeoorloofde slag gaf, onsportief bokste…, luidden de diverse commentaren in de media.

“Ik vraag me toch af of die mensen allemaal wel die ene ronde van de kamp goed bekeken hebben”, reageerde Delfine, nu de storm over het hoe en waarom van die match nul even gaan liggen is. “Toen ik Ikram goed raakte, ging ze meteen aan het wankelen. De scheids gaf geen enkele teken dat ik moest stoppen en in mijn hoek moest wachten. Ik ben dan ook doorgegaan en heb ze nog twee tikken gegeven. Gelijk welke bokser op niveau weet dat het op zo een moment allemaal verschrikkelijk rap gaat en dat je door de adrenaline gedreven verder bokst. Ik hoorde ook al bokskenners zeggen dat Ikram Kerwat iets te gemakkelijker neerging omdat ze voelde dat ze toch niet zou winnen tegen mij. Maar al bij al vinden Filiep en ik dat de refs van die ko-zege geen no-contest, geen match nul moesten maken. Het voelt voor Filiep en ik toch weer een beetje aan alsof de refs ons de zege niet gunnen. En nu wel op een heel andere manier dan bij mijn kampen in New York en Zuid-Engeland tegen Katie Taylor.”

Nog altijd officieel challenger

Delfine blijft ook na die match nul de officiële challenger van Alycia Baumgardner voor een wereldtitelgevecht WBC super pluim. Dat werd ook al bevestigd door Malte Müller, voorzitter van de vrouwensectie van de WBC. “Maar ik zal nog wel een beetje geduld moeten hebben want we hoorden al dat Baumgardner eerst nog tegen een Chinese zal boksen voor de wereldtitel WBA bij de lichtgewichten.”

(IB)