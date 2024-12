Delfine Persoon mag opnieuw boksen voor de wereldtitel WBC tegen Alycia Baumgardner

Filiep Tampere trok vandaag naar het congres van de grootste boksbond WBC (World Boxing Council) in Hamburg (Duitsland). “Daar besliste men dat de Amerikaanse Alycia Baumgardner haar wereldtitel nog een keer moet verdedigen tegen Delfine Persoon”, zegt haar coach en partner Filiep Tampere. “Nu moeten we eerst onderhandelen met de tegenpartij om uit te maken waar en wanneer de kamp zal plaatsgrijpen.”

Eind september bokste Delfine Persoon in Atlanta (USA) voor de wereldtitel lichtgewichten bij alle boksbonden tegen titelverdedigster Alycia Baumgardner. Omwille van een diepe wonde aan Delfines rechterwenkbrauw na een kopstoot vond de ref het té gevaarlijk om verder te boksen en besliste de kamp in de vierde ronde stop te zetten. Met een ‘no contest’, wat betekent dat er geen winnaar en geen verliezer was in die kamp tot gevolg. Delfine bokste bovendien met een gescheurde kruisband en had een brace aan de rechterknie.

Nog een keer

Of Delfine op haar 39ste nog de kans zou krijgen van de WBC om nog een tweede keer voor die wereldtitel te boksen, was onzeker. Die 52ste kamp in Atlanta in september kon wel eens de laatste kamp van haar carrière geweest zijn. Begin oktober werd Delfine geopereerd aan de gescheurde kruisband en meniscus van de rechterknie en dan volgde een zware revalidatie. “Maar is ze weer topfit”, zegt Filiep.

WBC-Congres Hamburg

Vandaag besliste de WBC op haar congres in Hamburg dat Alycia Baumgardner Delfine een herkansing moet geven om te boksen voor de wereldtitel lichtgewichten. “We hebben er voor gestreden en we hebben gewonnen”, aldus Filiep vanuit Hamburg. “Nu moeten we met het management van Alycia Baumgardner onderhandelen om te kijken waar en wanneer die WK-kamp zal plaatsgrijpen. Delfine is in elk geval supergemotiveerd om nu zonder blessures tegenover Alycia Baumgardner in de ring te staan.”