Delfine Persoon bokst in november in Dubai voor de WBC Silver titel

Delfine Persoon neemt het op 13 november in de Coca Cola Arena in Dubai op tegen de Duits-Tunesische Ikram Kerwat. In een ‘Global Titans Fight Series event zal ook Floyd Mayweather een exhibitiewedstrijd tegen YouTube-ster Deji boksen. Delfine en Ikram boksen voor de WBC Silver titel in de supervedergewichtsklasse. Als Delfine wint maakt ze kans om volgend jaar tegen de Duitse Alycia Baumgardner te boksen voor de wereldtitel super veder van de 4 grootste bonden: IBF, IBO, WBC en WBO.

Delfine moet nu in november uiteraard winnen van Kerwat. moet Persoon eerst haar WBC Silver in het super vedergewicht zien te verdedigen tegen Kerwat. “Ik wil niet vooruitlopen op een eventuele kamp met Baumgardner”, zei ze op de persconferentie in de Handelbeurs in Antwerpen. “Ik ben niet iemand die zichzelf over roept. Boksen is altijd doe je met twee en het kan altijd alle kanten uitgaan. Maar uiteraard ga ik voor winst.”

Voor Delfine is de kamp in Dubai een nieuw hoogtepunt in haar al rijkgevulde carrière. “Dit is een buitenkans die ik niet mocht laten liggen.”

Volgens Delfine zal Kerwat verdedigend boksen. “Dat is haar stijl. Ik wil vooral aanvallen. Maar het wordt ongetwijfeld een harde kamp.”

Delfine bokste 50 kampen waaervan ze er 47 won en ook verschillende wereldtitels behaalde. Ikram Kerwat deed 14 kampen waarvan ze er 11 won en behaalde nog geen enkele titel.

(IB)