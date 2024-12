Debutant Daan Soete wint het BK beachrace

Veldrijder Daan Soete heeft zich zondag in Bredene tot Belgisch kampioen beachrace gekroond. Hij liet bij aankomst met de wegrenners Jasper Dejaegher en Timothy Dupont twee West-Vlamingen achter zich.

Het strand van Bredene was voor de derde keer het decor voor het Belgisch kampioenschap Beachrace. Bij de eliterenners stonden de meeste favorieten aan de start. In de zes keer dat ze over de zandstrook reden, moesten ze een zeer felle tegenwind trotseren. Gelukkig bleef het droog. In Elite 1 bij de vrouwen geen Grace Verbeke om haar titel te verdedigen en Lotte Claes uit Oostkamp was door ziekte afwezig. Dus was het uitkijken naar Elite 2 wie zich in die categorie nationaal kampioen kroonde. Het werd de 40-jarige Joyce Vanderbeken uit Zwevegem, voor Jesse Vandenbulcke.

Bij de mannen in Elite 1 stapte Jordi Warlop al vrij vroeg uit de wedstrijd en bleef het uitkijken naar wat de andere West-Vlamingen deden. Jasper Dejaegher en Timothy Dupont moesten de nationale driekleur aan Daan Soete laten, in zijn eerste strandrace ooit.

Lek gereden

Tim Merlier kon zijn titel niet verlengen en legde als derde provinciegenoot beslag op de vierde plaats, voor zijn Soudal Quick-Step ploeggenoot Bert Vanlerberghe. Vooral voor Dupont als favoriet was na aankomst balen. “Onderweg voelden we reeds dat Daan sterk was. Jasper en ik zijn meestal wel bondgenoten. We gingen samen op stage en wisten dat we goed waren. Bij de laatste golfbreker reed ik jammerlijk lek en kon ik niets meer goedmaken.”

Bijna overkop

Ook Vanlerberghe was ontgoocheld. “In de laatste ronde ging ik bijna tegen de grond. Ik schoof in volle snelheid uit het spoor en ging bijna overkop. Ik verloor mijn momentum en moest mij dan weer helemaal op gang trekken.” Floris Dejaegher, de jongere broer van Jasper, tevens uit Gistel, werd kampioen bij de beloften. Bij de jeugd werd er in Bredene ook gereden naar de nationale titel. In de U17 ging het goud naar Arthur Jaeckens en Romy Debacquer. Bij de U19 was Bredenaar Thor Peeters de snelste. (ACR)