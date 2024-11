“De helft van mijn pink is geamputeerd”: Marvin Vanluchene pakte met gebroken vinger wel nog de wereldtitel zijspancross

Marvin Vanluchene die op tweede kerstdag 29 jaar wordt heeft operatief een deel van zijn pink moeten laten verwijderen. Na een valpartij was hij al eerder geopereerd aan de vinger, maar een bacterie zorgde ervoor dat het been aan het rotten ging. Een deel van zijn pink werd nu weg genomen. “Het is mijn linkerhand, waarmee ik de koppeling bedien. We moeten zien wat het zal geven op de motor.”

Oostrozebekenaar Marvin Vanluchene is meervoudig wereldkampioen in de zijspancross. Ook dit jaar pakte hij opnieuw de titel, maar dat had wel wat voeten in de aarde. Bij een valpartij in het Duitse Rudersberg (15 september) liep hij een pinkbreuk op, ook zijn bakkenist Glenn Janssens kneusde ribben en hand. Maar er moesten nog punten gehaald worden om opnieuw wereldkampioen te worden. “En met de wereldtitel op het spel kun je wel wat pijn verdragen”, zegt hij. Het duo pakte een week later in het Italiaanse La Colla de oppergaai.

In totaal reed hij nog drie wedstrijden met die gebroken vinger, waaronder ook een landenwedstrijd. Hij werd op 2 oktober geopereerd, waarbij pinnen in de vinger werden gezet. Maar uiteindelijk ging het na die operatie de slechte kant uit met de vinger. Een antibioticakuur bracht geen soelaas, dus moest een deel van de pink worden geamputeerd. “Dat is gisteren gebeurd, de pink zelf heb ik nog niet gezien, maar ik ben zowat de helft kwijt.”

Het WK zijspancross start volgend jaar op 4 mei in het Nederlandse Oss, de tiende en laatste manche grijpt plaats op 21 september in het Duitse Rudersberg waar het dus fout ging voor Marvin. Volgend jaar fungeert Nicolas Musset, waarmee Marvin in 2023 de wereldtitel pakte, opnieuw als bakkenist. “Ik sta opnieuw met ambitie aan de start. Ik zal natuurlijk moeten afwachten welke impact het verlies van een deel van mijn pink heeft. Maar het seizoen start wat later dan anders, de revalidatie duurt normaal ook een zestal weken. Daarna kan ik weer voluit trainen.”