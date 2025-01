Darter Jeroen Caron blikt tevreden terug op Q-School

Net als de voorbije jaren nam darter Jeroen Caron (37) deel aan de PDC Q-School, waarbij hij op zoek ging naar een felbegeerde tourkaart. Hij geraakte door de eerste ronde, maar kon in de Final Stage geen tourkaart bemachtigen.

Jeroen kende een 2024 met hoogtepunten en mindere momenten. “Ik kon meedoen aan de MODUS Series en aan het internationaal tornooi in Wieze. In september volgde er wel even een dipje, omdat ik veel aan mijn hoofd had op privé-vlak. Ik haalde geen gemiddelde van 70 en dat is niet van mijn gewoonte”, vertelt Jeroen, wiens bijnaam Topgun is. “In aanloop naar de Q-School verloor ik nog de finale van het Mambo-tornooi tegen Stefaan Henderyck en het BK zag ik als een laatste training. Uit de Q-School houd ik wel een goed gevoel over. Ik kon net als acht andere landgenoten net als vorig jaar de Final Stage bereiken. Dat was niet evident, want op dag drie stond ik met de rug tegen de muur. Ik voel dat ik na een eerste winstmatch veel losser speel. In de Final Stage was het alles of niets en het is uiteindelijk niet gelukt. Het was een fijne week met mijn vrienden. Ik ben na mijn uitschakeling nog blijven supporteren voor Stefaan Henderyck die zich wel wist te plaatsen. Stefaan en ik kennen elkaar al jaren. We spelen onder dezelfde kleuren van Dartshop Vanhee en One80.”

Donderdag vertrekt Jeroen naar de Challenge Tour. “Ik heb voor 2025 enkele doelen gesteld. Het eerste was de Final Stage op de Q-School en dat kan ik al afvinken. Ik zal dit jaar de Challenge Tour doen, dat is de zogenaamde tweede klasse van de sport. Daar wil ik in de top 50 geraken. Op vrijdag, zaterdag en zondag is er het tornooi in Milton Keynes. Na dat tornooi doe ik mee aan de kwalificaties van de UK Open. De komende maanden zal ik ook aan verschillende lokale tornooien deelnemen. De komende jaren wil ik opnieuw naar de Q-School. Ik kan dit alleen maar verwezenlijken dankzij de steun van mijn naasten en de hulp van mijn sponsors Dakwerken Deceuninck, Bowling De Goe Smete, Schrijnwerken Pieter Hostyn, L-Style, FM Protec en EFB”, aldus deLangemarkenaar, die via zijn neef Mario Vandenbogaerde in de dartswereld belandde. (API)