Darter James Vanbesien schopt het tot Final Stage van PDC Q-School: “Volgend jaar opnieuw proberen”

James Vanbesien (46) bereikte op de PDC Q-School de Final Stage. Daar slaagde The Phoenix, zijn bijnaam, er niet in om een tourkaart te behalen, maar de Oostendenaar kijkt tevreden terug op deze interessante leerschool. Het volgende tornooi komt er snel aan, met zijn deelname aan de Challenge Tour in Milton Keynes.

James Vanbesien begon zo’n 27 jaar geleden met darten. “De laatste twee jaar ben ik me er meer op gaan toeleggen en vorig jaar speelde ik internationale wedstrijden”, vertelt hij. “Ik haalde de halve finales in Duitsland, speelde de MODUS Super Series en werd beste Belg op de Masters in Hongarije. Vorig jaar nam ik voor het eerst deel aan de Q-School, waar ik niet door de kwalificaties geraakte.”

Dit jaar was het doel van James om de Final Stage te halen en dat is wel gelukt. “In de Final Stage spelen er veel factoren mee. Ik had vooral last om me mentaal te herpakken na een mindere wedstrijd. Dit is cruciaal als je meerdere dagen na elkaar speelt en ik zie het als een werkpunt voor het komende jaar. Over de kwalificaties ben ik tevreden. Ik kon onder meer Dennie Olde Kalter verslaan, die later wel een tourkaart haalde. Tijdens de Final Stage bleef ik onder mijn niveau. Waar ik normaal tot 85 gemiddeld haal, bleef ik nu in de zeventig hangen.”

Leerschool

“Ik blik tevreden en moe terug op deze week. Met kamergenoten Gino Vermeersch en Jeroen Caron, de teamgenoten van Dartshop Vanhee, en de andere West-Vlaamse toppers beleefde ik een fijne tijd. De Q-school is een ongelofelijke ervaring en leerschool en ik probeer telkens een stap vooruit te zetten. Er zit zeker nog marge op en als het financieel mogelijk blijft, dan wil ik er volgend jaar opnieuw proberen een tourkaart te halen. Dat lukte Stefaan Henderyck dit jaar wel en ik gun het hem van harte. Stefaan en ik hebben al vaak samen getraind en ik keek altijd naar hem op. Zondagavond kwam ik thuis bij mijn gezin. Zij steunden me keihard van thuis uit en ze zijn heel belangrijk voor mij. Maandag ging ik meteen weer aan de slag. Ik werk in een doe-het-zelfzaak.”

Feniks

Donderdag vertrok de 46-jarige Oostendenaar al naar de Challenge Tour voor de manche in het Engelse Milton Keynes op vrijdag 17 januari. “Het is dezelfde setting als de Q-School, alleen komen er nu nog Britse darters bij. Ik wil me tonen en zal ook weer aan de Super Series deelnemen. Mijn ultieme doel is om ooit de tourkaart te behalen”, aldus James, wiens bijnaam The Phoenix is. “Als twintiger had ik lymfeklierkanker en ik heb een tweede kans gekregen. Je kan stellen dat ik als een feniks uit de as herrezen ben. Ik liet ook een feniks tatoeëren.”