Danny Veys en Francis Soenen varen met zelfgebouwde vlaskano de Leie af

Op zondag 18 juni gaan Danny Veys en Francis Soenen een bijzondere sportieve uitdaging aan. Ze willen in één dag de Leie afvaren, het bevaarbare stuk van bron tot monding. En dit met een kano in vlascomposiet die ze begin dit voorjaar zelf bouwden. Supporters kunnen het avontuur live volgen en zijn van harte welkom om langs het traject de avonturiers aan te moedigen. De performance start in het Franse Aire-sur-la-Lys en eindigt 131 kilometer later in Gent. Onderweg passeren ze negen sluizen.

“Deze indrukwekkende inspanning belooft een ware triomf te worden voor de sportieve Danny en Francis. We nodigen iedereen uit om hun avontuur live te volgen en hen onderweg aan te moedigen. Ik bewonder de unieke combinatie van deze sportieve prestatie en de ambachtelijke expertise die gebruikt werd om eigenhandig met vlascomposiet een kano te maken”, zegt Axel Ronse, schepen van Cultuur.

Kano in vlascomposiet

Dit voorjaar bouwden Danny Veys en Francis Soenen een kano in vlascomposiet. In de Kortrijkse Budatoren vonden ze een ruim werkatelier. De afwerking gebeurde in een pop-up atelier in museum Texture, met zicht op de Leie. Beide mannen zijn niet aan hun proefstuk toe. Ze bouwden reeds een kano in hout en in carbon.

Als avonturiers zijn ze sowieso niet vies van een uitdaging, als duursporters trainen ze vaak op de Leie. En deze combinatie wekte bij beide mannen de interesse in het regionaal vlasverleden. Ze willen de ‘golden river’ herontdekken, ze willen de rivier trotseren in de volle bevaarbare lengte. En dat doen ze door enerzijds een vlaskano te bouwen, gekoppeld aan de fysieke uitdaging om ermee het water op te gaan. Anderzijds door onderzoek te verrichten naar de vlasgeschiedenis van de regio. En het volledige project uiteindelijk in een artistiek kunstenaarsboek te gieten, om zo het volledig proces te documenteren in woord en beeld. De kano in vlascomposiet wordt nadien geschonken aan de collectie van museum Texture.

Op 5 maart werd de kano met succes te water gelaten vanaf de oever aan museum Texture en maakten de mannen hun eerste geslaagde testrit. Hoewel deze kano iets zwaarder is dan een kano in cederhout, is deze vlaskano snel. Ze haalden een gemiddelde snelheid van 10 kilometer per uur.

LiveTrack

In 2021 peddelden Danny en Francis samen een race in de Loire over een afstand van 730 km. In de Yukon Canada lieten ze de beste Europese tijd ooit optekenen in de categorie C2 over de afstand van 725 km. Begin mei 2023 namen ze ook deel aan een wedstrijd in de Dordogne, over een traject van 360 kilometer. De afgelopen maanden werd er natuurlijk ook getraind met de vlaskano op de Leie. En nu zitten ze vol adrenaline voor hun performance op zondag 18 juni. In één dag de Leie afvaren, althans het bevaarbare stuk van bron tot monding, én dit over een lengte van 131 kilometers.

Op zondag 18 juni vertrekken de mannen omstreeks 6 uur in het Franse Aire-sur-la-Lys. Via de LiveTrack functie van Garmin kunnen supporters het traject online volgen. Onderweg passeren Danny en Francis maar liefst negen sluizen en dat betekent dat ze vooral op deze momenten de extra fysieke inspanning hebben om de vlaskano veilig in en uit het water te halen. Deze uitdaging speelt zich dus niet alleen op het water af. Bovendien vormt ook de wind een belangrijke factor in deze performance. De mannen trainen regelmatig op de Leie, dus het traject op het water mag hen niet verrassen. Enkel de aanvang van het traject in Frankrijk is nog volledig onbekend terrein. Vermoedelijk passeren ze Kortrijk, dat op ongeveer 70 km ligt van hun vertrekpunt, kort na de middag. Ze houden een kleine stop van tien minuten aan museum Texture.

“Als je op de Leie stroomt, leer je dat als je je eigen kano niet peddelt, je niet beweegt. Peddel 130 km en je bent één met de natuur”, vertelt Danny Veys, docent-fotograaf-researcher-duursporter-avonturier. Dit project van Danny Veys, met als werktitel ‘The flaxcanoe floats on the golden river’, is een samenwerking tussen de stad Kortrijk, museum Texture en Luca School of Arts.