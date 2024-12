Dames van Beernemse rugbyclub spelen eerste wedstrijd: “Tegen 2025 volwaardige damesploeg”

Twee seizoenen geleden startte de rugbyclub van Beernem met een officiële dameswerking. Hoewel meisjes al van bij de jeugd deel uitmaken van de club, bestond er tot dan geen werking voor volwassenen. Half november was het dan eindelijk zover: in een entente met clubs uit Roeselare, Brugge en het Meetjesland speelden de Beernemse dames hun eerste officiële rugbywedstrijd.

Bij de start van de dameswerking bij Rugbyclub Beernem, vormde zich een eerste groepje dames die maar al te graag wedstrijden wilde spelen. “Maar op dat moment misten we nog een goeie trainer die het project in handen nam. Ondertussen hebben we met Alanis en haar vriend een gemotiveerd duo gevonden dat de werking van onze damesploeg echt in handen neemt. Zij doen dat schitterend”, vertelt voorzitter Johannes Mortier.

Ondertussen trainen de dames op een ander moment dan de heren en smeedde de club een samenwerking met clubs uit Roeselare, Brugge en het Meetjesland. “Op die manier kunnen we met een volwaardige ploeg deelnemen aan wedstrijden. Zonder voldoende spelers lukt dat niet, maar het is essentieel voor onze spelers om wedstrijdminuten op te doen. Daar begint het vuur te branden en kunnen ze hun trainingen in de praktijk omzetten. Dat bleek na de wedstrijden half november bijzonder succesvol”, vertelt Mortier.

Nieuwe leden welkom

Hij kijkt alvast uit naar de toekomst. “We hadden aanvankelijk de ambitie om tegen 2025 een damesploeg te hebben. Ondertussen zijn we goed op weg en willen we de komende jaren doorgroeien. We hadden al meisjes bij de jeugd, maar als club heb je de structuur nodig om hen te laten doorgroeien. Die is er nu en daar zijn we heel blij mee. We hopen in de toekomst nog veel nieuwe damesleden te verwelkomen.”