Dames HBC Izegem overtreffen verwachtingen

In tweede nationale doen de dames van besox HBC Izegem het beter dan ze zelf verwacht hadden. De doelstelling was behoud, maar halverwege het seizoen staan ze knap zesde waarbij ze het ook de sterke teams lastig kunnen maken.

“Bij de start van het seizoen wisten we dat het een uitdaging zou worden”, opent rechter opbouwer Femke Tack (19) uit Izegem. “Het stoppen van enkele basisspeelsters, de komst van een nieuwe trainer en een ploeg met veel jonge speelsters die nog niet veel ervaring hebben in tweede nationale zorgden voor een onzekere uitgangspositie. Het was moeilijk in te schatten wat we mochten verwachten.”

Het seizoen begon met een harde nederlaag tegen promovendus Achilles Bocholt. Dit deed Izegem beseffen dat het geen gemakkelijk jaar zou worden. “Gelukkig wisten we ons meteen te herpakken in de volgende wedstrijd tegen DB Gent. Die overwinning gaf ons vertrouwen. Sindsdien hebben we mooie overwinningen geboekt, waaronder tegen sterke ploegen zoals HC Eynatten-Raeren.”

Tempo bepalen

“We hadden zeker niet verwacht om halverwege de competitie op een zesde plaats te staan met 11 punten op de teller. Onze hoofddoelstelling bij de start van het seizoen was duidelijk: ons behoud in tweede nationale verzekeren. Dat we nu al op een gedeelde zesde plaats staan, overtreft onze verwachtingen.”

Zaterdag neemt HBCI het op tegen Brussels HC dat voorlaatste staat. “Twee jaar geleden hebben we al eens tegen Brussels HC gespeeld, maar sindsdien is er waarschijnlijk veel veranderd in hun team. Spelers zijn vertrokken en nieuwe zijn erbij gekomen, dus het is moeilijk in te schatten wat we kunnen verwachten. We weten dus niet precies hoe ze nu spelen. Als we ons eigen spel kunnen spelen en het tempo bepalen, moet de wedstrijd haalbaar zijn. Hoe dan ook zullen we alles op alles zetten om de punten te thuis te houden”, besluit Femke. (RV)

Zaterdag 1 februari om 18 uur: besox HBC Izegem – Brussels HC.